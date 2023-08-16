〈樺漢法說〉AI應用今年營收估增3成 同步擴大節能儲能布局

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今(16)日召開法說，針對法人關注的 AI 布局，董事長朱復銓表示，集團在雲端、邊緣都有軟硬布局，上半年營收已經是去年全年的 6-7 成，下半年將持續成長，全年可望成長 3 成，也同步拓展節能、儲能市場。

總經理蔡能吉說明，根據研調，雲端 AI 市場將從今年 300 億美元，到 2027 年達 1500 億美元，年複合成長率 (CAGR) 超過 50%；邊緣 AI 今年商機則估 17 億美元，2027 年估達 370 億美元，年複合成長率 21%，合計 2027 年雲端加上邊緣 AI 市場將達 1870 億元。

蔡能吉表示，樺漢在 AI 解決方案布局除了硬體外，還有軟體、服務的結合，在雲端 AI 方面，整合數據庫、應用軟體及 App 介面；而邊緣 AI 則有伺服器、工作站及終端設備等產品應用。

以營收來看，樺漢去年 AI 相關營收 32.7 億元，但今年上半年營收已達 21.8 億元。其中，雲端 AI 去年營收 11.5 億元，今年上半年已達 8.5 億元；邊緣 AI 去年營收 21.2 億元，今年上半年已達 13.3 億元，其中以邊緣 AI 的伺服器、工作站營收比重較高。

除了持續深化 AI 應用，樺漢也積極布局 ESG 相關的能源領域，子公司樺康智雲的節能方案獲多家企業、公家機關採用，獲利表現不俗；樺漢也投資成立另一子公司樺旭，發展儲能系統業務，搶食規模逾 940 億美元的龐大商機。

樺漢強調，將以「數位、AI、能源、資安」四大轉型增值，以及在地供應鏈集中的需求，聚焦包括智慧製造、城市與園區等十大應用，提供包括 AIoT、Edge AI、生成式 AI、混合雲平台與 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 新商模方案。