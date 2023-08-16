〈M31法說〉AI帶動兩大IP需求 全年營收年增2成目標不變

矽智財業者 M31(6643-TW) 今 (16) 日召開法說會，針對近期熱門 AI 議題，總經理張原熏指出，不僅是先進製程，即使在成熟製程如 22 奈米，也開始導入 AI 應用，未來應用會更廣泛，並帶動龐大資料傳輸的高速傳輸介面 IP 與邊緣運算等相關 IP 解決方案，全年營收維持年增 2 成目標不變。

展望下半年，張原熏表示，在晶圓廠客戶對先進製程長期需求暢旺下，公司佈局全球性的研發團隊擴展計畫，目前已在印度成立子公司，未來也將在審慎考量營收狀況與營業費用的前提下謹慎擴張。

車用電子領域，張原熏表示，全球歐、美、日、韓與中國一線車用晶片大廠紛紛導入公司 IP，整體車用 IP 能見度高，下半年將有 7 奈米以下製程 IP 導入車用電子應用平台。

先進製程方面，美國晶片設計業者對 7 奈米以下的 IP 授權需求相當熱絡，下半年可望會有 5 奈米以下製程導入客戶，應用涵蓋自動駕駛、資料中心、高階手機、與消費性電子等

至於成熟製程，儘管各大晶圓廠訂單消退，不過，M31 積極強化特殊製程平台，下半年將與晶圓廠夥伴合作新的成熟製程平台，看好今年來自晶圓廠的營收貢獻將超越無晶圓廠的 IC 設計業者。