〈凌陽集團法說〉凌陽創新Q3營收轉正成長 AI功能終端產品年底問世

凌陽創新 (5236-TW) 今 (16) 日出席集團聯合法說會，總經理龔執豪表示，由於去年比較基期較低，第三季營收可望較去年同期成長，且筆電用影像處理晶片 (ISP) 已新增 AI 人臉辨識與 HDR 功能，並有客戶導入，相關終端產品預計年底前就會問世。

凌陽創新目前主要有兩大產品線，包括筆電嵌入式攝影機 ISP、非筆電及外接式網路攝影機 ISP，近期受惠 Google 即將收取授權費，帶動 Chromebook 客戶積極回補庫存，推升 7 月營收改寫 15 個月新高、達 1.59 億元，月增 12.94%，年增 165.44%。

展望下半年，龔執豪指出，現階段筆電需求仍相對平穩，下半年估與上半年相當，不過，隨著公司高階新品陸續推出，如添加 Edge AI 的功能等，整體平均銷售單價 (ASP) 將持續成長。

凌陽創新看好，Edge AI 可以將原本 Central AI 處理的大型服務，切割分散到更接近用戶終端裝置，可加快資料處理與速度，減少延遲，更適合處理即時性的數據分析與服務。

目前已有越來越多產業，如交通運輸產業、自動駕駛、教育機構、醫療產業、農業、製造業以及影像監控等，開始使用 AI 邊緣運算科技，致力改善人們的生活。