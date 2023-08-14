AMC將於8/24進行1拆10反向分割股票 早盤股價續跌逾35%

美國連鎖電影龍頭 AMC Entertainment Holdings 周一 (14 日) 表示，其 1 比 10 的反向分割股票計畫將於 8 月 24 日進行，其優先股「APE」將於 8 月 25 日轉換成普通股。

AMC(AMC-US) 周一早盤股價下跌 36.92%，每股暫報 3.32 美元，延續早盤跌 35% 的頹勢，原因是投資人擔心修訂後的股東和解協議將允許公司發行更多股票以籌集資金，此舉將稀釋每股普通股的價值。

AMC 在一份監管文件中表示，其目標是將 A 類普通股從 5.24 億股增加至 5.5 億股。在反向分割股票後，該公司將向有權股東支付美 7.5 股 A 類股票 1 股 A 類普通股的和解金。

此前，美國德拉瓦州法院上周批准一項修訂後的股東和解協議。今年 2 月，AMC 被指控操縱股東投票，該投票將允許其把優先股轉換成普通股，並發行數億新股。

法院的裁決為該公司執行其 3 月宣布的優先股以 1 比 10 反向分割轉換普通股計畫鋪平道路，並可能在試圖償還 51 億美元債務部分款項時出售更多股票。

Wedbush 分析師表示，預計 AMC 和 APE 的股價在轉換前將趨近於每股 3 美元左右，而在反向分割後則將趨向每股 30 美元，「如果 AMC 基本上經由股權融資消除所有債務，它就面臨著股票稀釋後流失股東基礎的風險。」