本週操盤筆記：Fed會議紀錄、美零售商財報、日本、英國、加拿大和歐元區CPI

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed)7 月份貨幣政策會議紀錄、沃爾瑪等零售商公布上季財報、日本、英國和歐元區陸續公布消費者物價指數 (CPI) 與國內生產毛額 (GDP) 數據，中國也將揭曉一連串經濟狀況報告。

本週操盤筆記 (0814-0818)

1.Fed 會議紀錄、決策者談話

Fed 將在台灣時間週四 (17 日) 公布 7 月貨幣政策會議紀錄，Fed 在上次會議中宣布升息 1 碼 (25 個基點)，但自此之後，7 月非農就業數據和 CPI 報告未能顯著改變市場對 Fed 利率前景的定價。

根據芝商所的 FedWatch Tool，市場仍然認為 Fed 今年再次提高政策利率的可能性略高於 20%。除非最新會議紀要顯示決策者提供一個重大的鷹派或鴿派驚喜，否則零售銷售數據也不太可能影響市場。

另外值得注意的是，今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里將於週二 (15 日) 發表談話，屆時外界都會留意這位偏鷹派官員會給怎樣的利率路徑線索。

2. 美國零售商財報

美國本週多家重量級零售商將揭曉上季財報，包括沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US) 還有目標百貨 (TGT-US)。隨第 2 季財報接近尾聲，若接下來乃至於下半年企業獲利不足以匹配當前股價，美股可能受到影響。

另外本週公布財報的公司還有思科 (CSCO-US)、應材 (AMAT-US)、農機具供應商強鹿 (DE-US)、中國電動車商小鵬汽車 (XPEV-US) 和中國電商京東 (JD-US)。

3. 日本、英國、加拿大和歐元區 CPI

日本、英國、加拿大和歐元區本週將公布多項重磅經濟數據，除了最新的 CPI 報告之外，其中日本和歐元區將揭曉第二季經濟成長報告，後者公布的是修正值。

中國在本週也將揭曉不少經濟數據，7 月規模以上工業增加值年率可能會比一個月前略有下降，至 4.3%；零售銷售預計將從 3.1% 成長至 4.0%；固定資產投資預計將穩定在 3.8%。