科技業財報三大亮點：亞馬遜、Meta、Alphabet

美國大型科技公司財報好壞摻半，市場對 AI 趨勢持續感到興奮，但與消費者支出放緩引起的擔憂情緒兩相平衡。DataTrek Research 數據顯示，亞馬遜、Meta Platforms 和 Alphabet 表現最為強勁。

DataTrek 聯合創始人 Jessica Rabe 周五報告指出，在財報發佈後，華爾街分析師上調對亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 本季與後續季度的獲利預測。

相比之下，蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 本季獲利預期雖獲上調，但隨後一季的預期遭下調。

在發布財報後，分析師調降特斯拉 (TSLA-US) 本季和下季的業績預測。輝達 (NVDA-US) 本月稍晚將發佈第二季財報。

Rabe 寫道：「華爾街大多喜歡這些公司第二季財報內容，尤其是亞馬遜，過去一個月來投資者情緒改善許多。」

由於投資者樂見亞馬遜雲端運算業務的增長，激勵其股價在財報發布後大漲。據 DataTrek 稱，華爾街分析師將亞馬遜本季獲利預期上調 45%，下季獲利預期則上調 29%。

亞馬遜周五下跌 0.11%，收每股 138.41 美元，該股今年迄今上漲近 65%。

Meta 和 Alphabet 的業績預測增幅較小，但市場仍看好這兩家公司在廣告方面的積極跡象和 AI 方面的進展。

Rabe 認為，這兩家第二季財報公布後，獲利動能就正面大增，這是令人鼓舞的基本面訊號，但還需要進一步削減成本的舉措，以助保持此趨勢。