【總經焦點】美國7月CPI低預期，如何解讀？拆解7月份CPI 數據，洞察趨勢

一、整體通膨符合預期，但汽油價格尚未完全反應

1. 整體通膨

美國 7 月 CPI 月增率持平 0.2%，符合市場預期，年增率由 3.0% 升至 3.2%，略低於市場預期的 3.3%。7 月核心 CPI 月增率持平於 0.2%，符合市場預期，年增率由 4.8% 降至 4.7%，符合市場預期；

2. 能源

能源價格月增率僅 0.1%，未如預期出現顯著上漲。雖然美國汽車協會 (AAA) 的資料顯示，7 月底全國平均汽油價格較 6 月底上漲 6.8%，但因漲幅集中在 7 月下旬，以日均價格來計算的話，7 月只比 6 月上漲 0.8%

3. 食品

家用食品月增率由 0% 升至 0.3%，主要反映牛肉、起司價格回溫；外食價格月增率由 0.4% 降至 0.2%，顯示餐飲業供需逐漸趨於平衡；

4. 商品

核心商品價格月增率由 - 0.1% 降至 - 0.3%，連兩個月負成長，反映新車價格轉跌、二手車價格跌幅擴大，其他商品如電視、電腦、玩具也出現跌價現象，一方面與供應瓶頸緩解有關，另一方面則顯示商品需求不振

5. 服務

核心服務價格月增率由 0.3% 升至 0.4%，其中主要住所租金、屋主等值租金月增率均維持在 0.4%~0.5%，相比高峰的 0.7%~0.8% 已明顯降溫。旅遊相關的旅館、機票、汽車租賃同步回落，可能反映需求正在消退。汽車維修、汽車保險價格則保持一貫的強勁增速。

總結

近期汽油價格的反彈尚未完全反映在數據上，使得 7 月 CPI 略低於預期。商品端的汽車價格下跌、服務端的租金成長降溫，幫助核心 CPI 月增率連兩個月保持在 0.2% 的合適增速，通膨正走在通往 2% 目標的軌道上。本月通膨數據強化機構法人對 Fed 9 月停止升息的預期。

展望未來

預估 CPI 年增率持續在 3% 上下徘徊。核心方面，預期二手車價格繼續下跌、租金成長延續降溫趨勢，估核心 CPI 可望保持 0.2% 左右的月增率，預計年增率將逐月下滑，年底降至 3.4%。

二、未來 CPI 可望成下行趨勢，9 月停止升息的機率增加

預估 8 月 CPI 年增率由 3.2% 升至 3.4%，反映汽油價格的上漲，核心 CPI 年增率由 4.7% 降至 4.3%，延續近幾個月的下行趨勢；

9/19~20 FOMC 會議前，還有 1 份 NFP、1 份 CPI 數據可供 Fed 做決策參考，公布時間分別為 9/1、9/13，預期 NFP 續往 Powell 能夠適應人口成長的 10 萬人趨近，核心 CPI 也能夠維持 0.2% 的月增率，故機構法人認為 Fed 9 月停止升息的機率相當大。除數據外，接下來還可以關注 Fed 8/24~26 在懷俄明州 Jackson Hole 舉辦一年一度的央行年會，可能提供更清楚的政策指引。

三、台美股應對投資策略整理一次掌握

美股

近期美股漲多回調，S&P500 自高點回落 3%、Nasdaq 自高點回落 5%，主要反映 AI 願景的預期調整、美債利率波動加劇，屬於健康修正。今年引領美股走出牛市的總經主軸依然堅實，包括：經濟軟著陸、通膨降溫、Fed 停止升息，比較不確定的是 AI 投資熱度能否延續，中期關注應用端的推出與變現，短期則關注 8/23 Nvidia 能否擊敗上季給出的超強財測，將是左右美股大盤能否進一步上攻的關鍵。(推薦完整閱讀：拆解 7 月份 CPI 數據，通膨發展趨勢一次掌握)

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