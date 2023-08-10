〈財報〉螞蟻集團季度獲利年增近18% 走出中國監管打壓陰霾

根據阿里巴巴集團 (BABA-US)(9988-HK) 周四 (10 日) 公布的財報，螞蟻集團 (Ant Group) 在截至 3 月 31 日的三個月內淨利年增 17.5% 至人民幣 133.7 億元 (合 18.5 億美元)。該集團獲利成長意味著已走出中國監管部門兩年多來嚴厲打擊的低谷。螞蟻集團的財報比阿里巴巴集團慢一季公布。

阿里巴巴周四的財報顯示，螞蟻集團替阿里巴巴貢獻人民幣近 44 億元 (合 6.1 億美元) 的利潤。阿里巴巴持有螞蟻集團三分之一的股份，這意味著螞蟻集團截至 3 月該季的勁力估約人民幣 133 億元，相較之下，螞蟻集團前一季獲利衰減 56%。

對於是否走出中國監管部門打擊的影響，螞蟻集團拒絕置評。

今年 7 月，北京政府對螞蟻集團和騰訊開出逾 10 億美元的罰款，此後政府對柯機產業持續多年的打擊接近尾聲。目前螞蟻集團正在等待獲得金融控股公司牌證，這將替重啟首次公開發行 (IPO) 鋪平道路。

而在最近擬議的股票回購中，螞蟻集團的估值被削減至約 790 億美元，遠遠不及取消 IPO 前的 2,800 億美元高峰。

螞蟻集團上月提議回購最多 7.6% 的股份，讓投資人有機會減少對該公司曝險。據了解，華平投資 (Warburg Pincus)、加拿大退休金計畫投資局 (CPP Investment Board)、凱雷集團 (Carlyle Group)、新加坡政府投資公司 (GIC Pte) 等主要外國股東都沒有參與這次回購，而富達 (Fidelity) 和 T. Rowe Price Group Inc. 已同意出售部分股份。

另外，螞蟻集團還準備分拆其國際業務、區塊鏈和數據庫管理服務。其關聯公司阿里巴巴已決定不出售所持螞蟻集團三分之一股分中的任何一部分。

阿里巴巴創辦人馬雲近年來消失在公眾視野中，他表示自己將在更大範圍內的退出中放棄對公司的控制權。馬雲在海外待了很長一段時間後，於今年 3 月回到中國。

