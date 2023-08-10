鉅亨美股雷達：投資者等待CPI數據公布 中國網路巨頭搶買輝達晶片

美股重要看點：

在美國關鍵通膨數據公布前，市場偏向樂觀。經濟學家預計 7 月份 CPI 月增 0.2%，年增 3.3%。

華爾街的許多人希望經由消費者物價指數報告和周五的生產者價格指數，看到更多通膨緊縮的跡象。Wedbush Securities 股票交易主管 Sahak Manuelian 指出，一些地區製造業數據也顯示出一些放緩的跡象。

美國總統拜登周三正式簽署投資中企禁令，受限對象較原先傳聞縮小，僅限晶片、量子運算和人工智慧 (AI) 這三個特定的敏感技術領域，至於其他領域投資雖然未在禁止之列，但需要事先通知政府。

摩根大通首席策略師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 在最新報告中寫道，因歐美央行近期不太可能轉向，本益比看來過高。建議投資人減碼股票：「美股當前估值顯示，投資人預計經濟會繼續擴張或『不著陸』，同時貨幣政策會放寬。」「但今年或明年經濟衰退的可能性為 65%，軟著陸的可能性為 35%，建議低配股票和信用債，超配現金和大宗商品。」

法國巴黎銀行分析師 Geoff Dailey 認為，美國股市近期漲勢中斷，並不意味著牛市結束，反而提供了買入的好時機。他表示，對於股市前景仍抱持樂觀態度，然而，從 6 月初以來的走勢來看，未來可能會有一段時間的盤整。

中國政府周四正式公布第三批恢復出境旅遊團名單，包括美國、日本、南韓等國家，幫助亞洲及歐洲股市旅遊股、零售股上漲。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月核心 CPI 年率，預期 4.7%，前值 4.8%。

美國 7 月核心 CPI 月率，預期 0.2%，前值 0.2%。

美國 7 月 CPI 年率，預期 3.3%，前值 3%。

美國 7 月 CPI 月率，預期 0.2%，前值 0.2%。

重要個股動態：

1. 輝達 (NVDA-US)

金融時報 (FT) 引述多個知情人士報導，中國網路巨頭正在囤積對打造生成式人工智慧 (gen AI) 至關重要的輝達高效能晶片，總計訂購金額價值 50 億美元。

報導披露，百度 (BIDU-US)、抖音母公司字節跳動 (ByteDance)、騰訊 (00700-HK)、阿里巴巴 (09988-CN)(BABA-US) 分別都訂購價值 10 億美元、約 10 萬片 A800 處理器晶片，預定今年交貨。

報導進一步指出，這些網路公司也進一步採購了價值 40 億美元的繪圖晶片 (GPU)，預定 2024 年交貨。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 迪士尼 (DIS-US)

迪士尼周三盤後公布 2023 會計年度第三季財報，儘管串流媒體持續身處困境，以及因自平台上撤出內容而導致巨額重組成本，第三季的業績仍好壞參半。

過去三個月訂閱用戶持續流失，最近一季人數自上一季下降 7.4% 至 1.461 億人，縮減程度高於華爾街預期。

訂閱用戶流失大部分來自 Hotstar，係因該公司失去印度超級聯賽 (Indian Premier League) 的串流媒體版權，用戶人數下降了 24%。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴周四公布截至 2023 年 6 月 30 日的季度財報，營收表現超過分析師預期。

今年第二季 (2024 年第一財季) 阿里巴巴的營收為人民幣 2341.6 億元 (約 322.9 億美元)，超過市場預期的 2230 億元。

阿里巴巴集團董事長兼執行長張勇周四在一份聲明中表示：「隨著我們繼續進行重組，阿里巴巴實現了穩健的季度業績，重組開始為我們的業務釋放新的活力。」