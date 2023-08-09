〈房產〉台中市青年購屋以「這區」最熱 買房最愛電梯大樓

房仲業者彙整聯徵中心近一年 (2022 年第二季至 2023 年第一季) 資料發現，發現台中市 20 歲以上至 30 歲的年輕人新增房貸數為 4292 件，其中北屯區以 1066 件成為台中八年級買房首選，等於每 4 個購屋青年，就有一人選在北屯區。而這些買房青年逾 85% 選擇電梯大樓產品。

詳細觀察北屯區數據，申貸的 1066 件中有 910 件是電梯大樓的產品，占比高達 85.4%，而其中 3 年以內的電梯大樓就有 643 件，平均鑑估值為 988.8 萬。中信房屋中彰投駐區經理楊乾意分析，以北屯區來說，洲際棒球場跟水湳經貿園區周邊，近三年多半為 40 坪以上正三房的產品，整體的單價跟總價都偏高，如果以少數的正兩房帶車位的電梯大樓來看，總價就要到 1300 萬元以上。

楊乾意指出，廍子重劃區屬於北屯區的蛋白區塊，年輕人都喜歡住新住宅，這區屋齡都在 10 年內，且價格實惠很多，年輕人較負擔的起，以千萬的預算來看，可以買到屋齡三年內、正兩房帶車位的電梯大樓，雖然商圈發展還沒完全發展成熟，但距離離太平樹孝、東山軍功等既有商圈僅有 5 分鐘的車程，因此吸引了不少 8 年級生進駐。

中信房屋研展室副理謝欣亞說，年輕人喜歡新大樓的原因也跟公設的豐富度有關，現在健身房、游泳池都是標配了，以管理費來看，廍子重劃區近千戶的大型社區，如「總太聚作」、「總太 2020」，戶數多的社區管理費攤下來，目前每坪都還在 60 元以下，加上車位管理費，每個月 2000 元不到，對年輕人來說是願意負擔的價格。

對於區域的未來發展，楊乾意認為，廍子重劃區十分具有發展潛力，該區交通十分發達，抵達中科只要 20 分鐘，經由台 74 支線可以接國道三號、國道四號，「國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道工程」將於明年 5 月完工，交通系統串聯整個大台中，後續還有屯區國土計畫、市立醫院 BOT 案等，機能利多不斷，是具有「交通建設丶產業發展」優勢的蛋白區，且目前房價還算親民，未來仍能吸引到首購族進駐。