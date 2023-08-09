〈房產〉商用不動產拚都更危老 敦化南北路重建將新增17萬坪空間

全台房屋老化狀況日益嚴峻，政府積極推動都更或危老改建，帶動重建商機蓬勃發展。不僅老舊住宅重建火熱，商用不動產重建案更是與日俱增。據統計，台北市以敦化南、北路的商辦重建案最多，光是十大指標案加起來的總案量估達 1400 億元以上，合計基地面積逾 1.7 萬坪，預估重建後，樓地板面積超過 17 萬坪。

安信建經總經理張峰榮表示，不論是老舊住宅或是商辦，重建後最大利基點之一，是可增加更多的容積及使用空間，尤其是台北市主要商圈辦公室，現階段市場仍是需求大於供給，上半年空置率維持在 3% 以下的低水位；商用不動產投入重建，新大樓容積擴增，不僅可加入辦公室產品供給，若符合土地使用分區條件，商辦亦有機會改建為住宅類型，讓空間使用更具多元性。

安信建經統計資訊顯示，敦化南北路及其兩側商辦類的十大指標重建案，分別是「台塑總部大樓」、「國泰寰宇大樓」、「國際大樓」、「台北學苑總部」、「華塑大樓」、「全錄大樓」、「蘇黎世產險大樓」、「松齡新村地上權都更案」、「敦南安和公辦都更案」、「敦南金融大樓」；其中「台塑總部大樓」自 2014 年即開始籌備都更計畫，是目前全台規模最大的地主自辦都更案，重建後樓地板面積預估約 6.5 萬坪，開發後總價值上看千億元，規劃為前端 2 棟商辦大樓、後端 1 棟住宅大樓，最快預計 2028 年進駐。

張峰榮指出，都更案往往因流程耗時令人卻步，以台塑案為例，整體流程也歷時近 10 年。因商辦大樓屬於單一、或少數產權人所持有，若一般企業法人想要快速重建，建議不妨「捨都更、走危老」，因都更尚需經過諸多計畫申請與審議等流程，程序較為冗長，流程平均需要 5 年以上。

而危老重建依法規規定地方主管機關 30 日內須完成審核，通過後 180 日內即可申請建築執照，相較都更，危老重建模式更簡易快速，可省下繁複的行政程序、節省時間成本，也能拿到符合最高效益的容積獎勵。