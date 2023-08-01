〈房產〉全台六都房屋交易量年減幅正縮小中 房仲看全年移轉數逾28萬棟

全台六都會區分別公布 2023 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 19 萬 9,876 棟，月減 2.4%，年增 7.6%，其中，桃園及高雄爲月增及年增；2023 年 1-7 月六都會區買賣移轉棟數，合計為 12 萬 6,880 棟，與去年同期年減 15.4%，是自 2019 年來最低交易紀錄。惟房仲看六都房屋交易量減幅縮減中，估全台今年移轉棟數將達 28-29 萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，桃園市則是六都中表現最好的都會區，7 月建物買賣移轉棟數 3857 棟，月增 14.6%，是今年以來單月最高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，爆出 1,022 棟大量的中壢區是最大推手。原因是中壢的青埔特區，第二季有「潤隆國家大院」、「宜誠世界極」取得使照，兩大重案有逾 1,200 戶量體陸續交屋，加上青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，尤其是高鐵特區外圍的都計外 2 字頭新成屋，既可享有特區機能，又能以相對親民的價格入手，交易表現穩定，使中壢 7 月繳出亮眼成績，並帶旺桃園市整體量能。

而與 2022 年 7 月相比，六都建物買賣移轉棟數年增 7.6%；其中台北市年減 0.2%，新北市年增 4.1%，桃園市年增 9.0%，台中市年增 12.4%，台南市微減 0.1%，高雄市年增 17.4%。陳金萍指出，2022 年 7 月在國內疫情逐漸趨緩，加上央行連續升息、平均地權條例修法等因素影響，衝擊民眾對房市的期待，讓市場觀望氣氛濃厚，7 月六都房市交易量是去年全年第四低的月份，基期相對較低。觀察今年 7 月六都交易年增 7.6%，也實屬合理。

進一步觀察今年 1-7 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 12 萬 6,880 棟，與去年同期年減 15.4%，仍是自 2019 年來最低交易紀錄，；其中台北市年減 18.6% 最多，其次則是新北市與桃園市年減約 16% 左右，台中市年減 13.2%，台南市年減 15.0%，高雄市年減 12.7%。

不過，陳金萍補充，另觀察六都今年 4 月前建物買賣移轉棟數累計年減幅均超過 24%，但累計前 5 月六都交易量年減 21.4%，上半年六都交易量較去年同期減少 18.6%，而累計前 7 月交易量與去年同期相比，已縮減至 15.4%，顯示年減幅逐步收斂，若政經局勢沒有大幅變化，目前自住、長期置產需求仍穩定，價格仍是成交的關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，下半年房市仍可期待，全年全台建物買賣移轉棟數挑戰 29 萬棟也不無可能。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德則指出，今年第二季移轉棟數年減狀況就開始收斂，7 月六都移轉棟數年增率開始轉正，目前市況交易穩定推估，加上去年下半年移轉量已明顯量縮，今年交屋數量也不會少的狀況下，下半年移轉年增率有機會持平或小增，全年要站上 28 萬棟不是太難，但整體房市仍是投資退場但自用當道。