〈房產〉7月買氣略升 中信房屋總座張世宗：蛋黃區產品成下半年主流

中信房屋統計 7 月內部買賣成交件數，全台合計小幅月增 5.7%，六都月均呈現正成長，其中桃園市增幅逾 20.8% 最佳，顯示買氣已逐漸復甦；中信房屋總經理張世宗指出，由於目前蛋白重劃區的賣壓高，民眾對價格下滑抱有期待，因此成交不易放量，反而是蛋黃區產品將會是下半年的交易主流。

對於 2023 年下半年一開始，市場買氣略微上揚，張世宗表示，平均地權條例修法 7 月正式上路，該法主要是為了抑制預售屋短期投機交易，對一般自住買盤影響不大，成屋交易量仍保有成長動能，上半年房市歷經考驗，價仍持續走穩，都在在顯示房價欲跌不易，於是買方陸續進場，預約看屋也呈現成長趨勢。

張世宗說，下半年房市依舊缺乏強力拉抬房市的利多基礎，而蛋白重劃區的賣壓高，民眾對價格下滑抱有期待，因此交易量拉抬不易。相對而言，生活機能完整，抗跌保值的蛋黃區產品將會是下半年的交易主流，展望未來，房市仍有國際資金收縮、利率匯率調整等總體經濟的可能變數，加上下半年即將進入選舉白熱化，後續影響仍需要持續關注。

中信房屋內部統計交易量數據顯示，各區數據中，台北市月增 8%、新北市月增 0.9%、桃園市月增 20.8%、台中市月增 0.3%、台南市月增 14.5%、高雄市月增 8.5%。與去年 7 月相比，台北市年增 0.8%、新北市年增 8.9%、桃園市年增 28.0%、台中市年減 5.6%、台南市年減 20.7%、高雄市年減 14.3%。

而台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2023 年 7 月六都和新竹縣市的價量變化，交易量增 4.1%，價格小修 0.3%，較去年同期，交易量年增 10.2%，價年增 4.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年雖有平均地權條例修法，加上央行第二屋信用管制抑制過熱交易，同步又祭出青年安心貸款 2.0 提高優惠，政府一手打炒房，一手助買房，市場呈現「投資收手，自住出手」的狀況，根據台灣房屋和中央大學合作的「購買房地產時機」指標調查，「購買房地產時機」指標為 107.35 點，較前月上升 2.1 點， 兩項指標皆落於 100 點以上樂觀區，顯示現在房市環境逐漸趨向「自住友善」。

住商機構統計旗下門市成交狀況後發現，2023 年 7 月交易量比 6 月減少 5.9%，但比去年同期增加 2.18%，區域表現上除桃園、台中外，其他各都均優於去年同期，相較上月表現，新北量增 7.4%，其餘區域觀望意味濃。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，本月為平均地權條例上路後第一個月，由於規定眾多，買方觀望氣氛濃厚，影響交易熱度。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例對於讓 7 月交易盤整，但目前仍未看到足以讓屋主降價的關鍵破口，也讓成屋交易市場更顯冷清。