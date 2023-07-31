〈房產〉全台7月房市淡季不淡 首購族仍是市場成交主力

7 月房市雖然平均地權條例上路，加上房市步入傳統淡季，不過信義房屋 (9940-TW) 指出，整體 7 月房市交易大致較上月持平，且較去年呈現微幅增長，整體房市並未因為淡季出現明顯衰退，主要成交還是以 700-2000 萬為大宗，占比約為 6 成，且首購占比超過 5 成，並較上月與去年同期增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7 月平均地權條例上路，但主要控管私法人購置住宅與禁止未來預售換約等行為，由於政策討論已經一年，政策影響力早已經發酵，加上政府雖然嚴格打擊非自用行為，但對於首購房貸等政策仍釋出善意，加上股市受惠 AI 題材有波亮麗走勢，有利房市交易穩定，不過觀察房市在自用當道的趨勢下，淡旺季狀況似乎越來越不明顯。

7 月房市成交最熱的還是總價 1000-1500 萬元，每 4 間交易就有 1 間在這總價帶，北市同樣是首購當道，總價 1000-2000 萬元交易佔比最多，將近 4 成，新北也是總價 1000-2000 萬元交易佔比最高，比例超過 5 成，桃園市則是 700-1500 萬元佔比接近 6 成，新竹則是總價 700-2000 萬元交易最多，台中市、台南市與高雄市，都是總價 700-1500 萬元的交易最多。

曾敬德表示，房市雖然進入盤整期，但房價波動幅度不大，呈現價盤量穩的狀況，未來若是股市氣氛不錯，則房市表現應該會維持相對穩定，新青安房貸雖然不至於刺激新的需求產生，但對於首購族仍相對優惠，但總統大選還是年底前的不確定因素，可觀察對於房市短期信心是否產生干擾。