美股重點新聞摘要2023年08月09日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/8 盤後)：Rivian(RIVN)

EIA 短期能源展望月報

中國 7 月 CPI

限制美企投資中國 傳拜登政府僅鎖定半數以上營收來自晶片、AI 的中企

拜登政府本周即將宣布限制美企投資中國的行政命令之際，彭博引述的知情人士透露，美方正研擬把範圍縮小為營收規定，可能只鎖定一半以上營收來自人工智慧 (AI)、量子運算等先進領域的中國企業。閱讀全文...

郭明錤：高通可能已停止設計 Intel 20A 晶片

天風國際證券分析師郭明錤週二 (8 日) 指出，高通可能已停止設計 Intel 20A 製程的晶片 (對標其他廠商約為 2 奈米)，意味著 Intel 18A 研發與量產將面臨更高不確定性與風險。閱讀全文...

〈輝達推新品〉升級版 GH200 搭載 HBM3e 明年 Q2 量產

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 昨 (8) 日晚間舉辦 NVIDIA SIGGRAPH 2023，會中展示升級版的 GH200 超級晶片，將是全球第一顆搭載 HBM3e 的 GPU，預計明年第二季進入量產。閱讀全文...

格芯 Q2 業績優於預期 Q3 財測黯淡

晶片代工製造商格芯 (格羅方德) 周二 (8 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，但格芯預估本季 (第三季) 營收將不及分析師預期，因全球半導體產業將面臨供應過剩困境。閱讀全文...

費城 Fed：升息周期可能已近終點

費城 Fed 行長哈克 (Patrick Harker) 周二 (8 日) 表示，Fed 可能已處於當前升息周期的末段。閱讀全文...