投資人評估通膨展望 美債殖利率走升

投資人評估經濟狀況並等待本周公布的關鍵通膨數據，美國國債殖利率周一 (7 日) 攀升。

美東時間上午 6:00，10 年期國債殖利率上漲 4.7 個基點至 4.109%；上周五 (4 日) 一度觸及去年 11 月初的高點 4.206% 後下跌了近 15 個基點。2 年期國債殖利率上漲 5.5 個基點至 4.846%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

隨著投資人消化最新的就業報告並展望本周將公布的通膨數據，美國國債殖利率收復了周五的部分跌勢。

上周五發布的 7 月就業報告顯示，當月非農就業人數增加 18.7 萬人，低於《道瓊》調查的經濟學家預期的 20 萬人。

平均時薪環比成長 0.4%，年率成長 4.4%，分別略高於之前預測的 0.3% 和 4.2%。

該數據向許多分析師和投資者證明，即使出現一些寬鬆跡象，但即使在 Fed 一系列升息之後，勞動市場仍然保持韌性。

自 2022 年初以來，Fed 已升息 11 次，以給包括勞動市場在內的經濟降溫，並壓低通膨。在最近一次的 7 月會議上，Fed 升息 25 個基點，並為進一步升息或保持利率穩定敞開了大門。

政策制訂者在過去幾個月多次表示，經濟數據將是此類決策的關鍵。

消費者和生產者物價指數報告的關鍵通膨數據將於本陸續公布，並將提供有關 Fed 政策措施是否達到預期效果以及下一步可能採取行動的線索。