電動車市場競爭激烈 Lucid大幅下調Air系列車價

美國電動車製造商 Lucid (LCID-US) 表示，美國電動車產業競爭加劇，以及競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 引發價格戰，該公司將下調豪華轎車 Air 系列車款的價格，至多下調 12,400 美元。

Lucid 將 Air Pure 的價格從 87,400 美元下調 5,000 美元至 82,400 美元，並將性能更強大的 Touring 和 Grand Touring 版本價格大減 12,400 美元至 95,000 美元和 125,600 美元。

該公司表示，只要還有電動車可以供應，優惠就有效。Lucid 發言人表示，無法提供有關此次促銷中有多少庫存的詳細資料。

特斯拉旗下的 Model S 及其性能版 Model S Plaid 目前的售價分別為 88,490 美元和 108,490 美元，低於年初的 104,990 美元和 135,990 美元。

一年前，由於原物料價格上漲和疫情引發的供應鏈瓶頸，嚴重打擊汽車業，Lucid 及其同行不得不提高汽車價格。

美國電動車新創公司將在未來幾天公布上季業績，屆時預料將顯現特斯拉大打價格戰的影響，投資人靜待財報出爐，觀察這些公司在資金短缺的情況下如何管理現金的細節。

報導指出，就連電動車市場龍頭特斯拉也對「動盪時期」發出警告，而福特汽車等財力雄厚的傳統車商在電動車業務方面也出現虧損。其中電動卡車製造商 Lordstown Motors(RIDE-US) 已成為惡劣環境下的第一個受害者，於 6 月聲請破產。

避險基金 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 表示，除馬斯克外，到目前為止傳統車商努力打進電動車領域的過程中，都證明自己正在賠錢。Hayes 密切留意電動車產業，但他並未持有任何該產業股票。