投資人消化美國評級遭調降 10年期美債殖利率大漲

投資人消化了惠譽評級調降美國長期外幣發行人違約評級的決定，並展望關鍵經濟數據，美國國債殖利率周四 (3 日) 上漲。

美東時間清晨 6:02，10 年期國債殖利率上漲 6 個基點至 4.138%，一度接近 2022 年 11 月的高點。2 年期國債殖利率上漲 1.1 個基點至 4.902%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資者在評估近期事態發展並等待關鍵經濟數據時，考量了美國經濟的下一步發展。

本周惠譽評級宣布將美國長期外幣發行人違約評級從 AAA 調降至 AA+，理由是「財政惡化」以及對治理標準和一般債務不斷增加的擔憂。

與此同時，美國財政部周二 (1 日) 表示，將以 3 年期、10 年期和 30 年期債券的形式出售總計 1030 億美元的債券。

展望未來，投資人正在等待一系列關鍵經濟數據，這些數據可能會提供有關勞動市場狀況的最新線索，並為 Fed 下一步利率政策舉措提供訊息。

每周初請失業金人數將於周四公佈，周五 (4 日) 將公佈 7 月就業報告。ADP 周三 (2 日) 報告指出，7 月私營部門新增就業崗位 32.4 萬個，遠高於《道瓊》調查經濟學家之前預期的 17.5 萬個。

同樣在周四，英國央行將宣布最新利率決定，以繼續應對持續居高不下的通膨。市場普遍預期升息 25 個基點。