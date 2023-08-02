投資人評估經濟展望 2年期美債殖利率大跌

惠譽評級周二 (1 日) 調降美國長期外幣發行人違約評級，投資人評估經濟前景，美國國債殖利率周三 (2 日) 漲跌互現。

美東時間上午 6:06，10 年期國債殖利率下跌 2 個基點至 4.027%，周二一度觸及 7 月初以來最高水平。2 年期國債殖利率下跌 4.8 個基點至 4.864%。

與此同時，30 年期國債殖利率上漲 0.2 個基點至 4.105%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

惠譽評級周二將美國長期外幣發行人違約評級從 AAA 調降至 AA+，投資人對美國經濟狀況進行評估。

該機構提到「未來三年的財政惡化」以及治理標準問題，還有與不斷增加的一般債務相關壓力。惠譽在今年初的債務上限危機期間首次將美國置於負面觀察名單，並在周二重新提到這種緊張局勢。

報告指出，「反覆出現的債務限額政治僵局和最後一刻的解決方案，削弱了人們對財政管理的信心。」

投資人還期待關鍵經濟數據，這些數據可能為美國經濟和貨幣政策的未來提供線索。

ADP 7 月就業變化報告將於周三發布。《道瓊》調查的經濟學家預計增幅為 17.5 萬人，遠低於 6 月的 49.7 萬人增幅。

有關勞動市場狀況的進一步報告將於本周稍後發布。這些數據可以為 Fed 的下一步政策舉措提供訊息，尤其是在利率方面。

自 2022 年初以來，Fed 一直在升息，以緩解通膨並給包括勞動市場在內的經濟降溫。近幾個月來，Fed 官員多次表示，未來的政策轉變將取決於經濟數據。