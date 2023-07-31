投資人評估通膨展望 美債殖利率漲跌互見

美國國債殖利率周一 (31 日) 漲跌互現，投資人消化了可能影響 Fed 貨幣政策的最新通膨數據，並評估了經濟前景。

美東時間上午 6:19，10 年期國債利率上漲 1 個基點至 3.979%。2 年期國債殖利率下跌 1 個基點至 4.887%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估了通膨和 Fed 貨幣政策的下一步走勢，尤其是利率方面。

之前周五 (27 日) 公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數顯示通膨正在降溫；這是 Fed 最青睞的通膨指標。從月增率來看，6 月 PCE 與《道瓊》之前調查的經濟學家的預期一致，為 0.2%。

不包括食品和能源的核心 PCE 同比成長 4.1%，略低於預期的 4.2%，創 2021 年 9 月以來的最低水平。

許多投資人認為這是一個跡象，顯示一旦升息似乎對經濟降溫和緩解通膨發揮作用，Fed 可能會暫停或結束升息行動。

上周稍早時，Fed 進一步升息 25 個基點，Fed 主席鮑爾表示，進一步的政策決定將取決於數據。

未來一周，投資人觀察周二 (1 日) 公布的 JOLT 最新職位空缺數據，隨後是 ADP 的就業變化數據和 7 月就業報告。這些數據可能會進一步為 Fed 的政策舉措提供訊息，因為它們可以提供有關勞動市場緊張狀況是否正在緩解的暗示。

其他方面，歐元區初步通膨數據將於周一公佈，預計將顯示物價上漲的壓力正在降溫；英國央行將於周四 (3 日) 做出利率決定。