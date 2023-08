〈財報〉費用成長不敵資產銷售下滑 私募股權公司KKR上季獲利溫和減少23%

私募股權公司 KKR & Co Inc (KKR-US) 周一 (7 日) 表示,由於管理和交易費用的成長無法抵消資產銷售的下滑,其第 2 季稅後可分配收益同比下降 23%。

該公司在周一盤前交易上漲 1%。

稅後可分配收益從上年同期的 8.512 億美元降至 6.526 億美元。根據 Refinitiv 的數據,這意味著稅後可分配每股獲利為 73 美分,高於華爾街分析師平均預期的 71 美分。

KKR 表示,由於利率上升、通貨膨脹和波動性繼續限制本季的併購活動,其資產處置淨利潤驟降近 80% 至 1.462 億美元。

KKR 的同行黑石集團 (Blackstone Inc)(BX-US) 和凱雷集團 (Carlyle Group Inc)(CG-US) 的財報也顯示資產銷售下滑,導致第 2 季可分配收益下降。另一方面,阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management Inc)(APO-US) 調整後淨利飆升 75%,主要由年金業務收益推動,但其資產剝離持平。

KKR 主要來自管理費和交易費用的的相關收益成長近 31%,達到 6.023 億美元,原因是該公司管理更多資產,並因整合大部分自有交易的債務而賺取更多費用。

KKR 表示,本季其私募股權投資組合升值 5%,槓桿信貸基金上漲 3%,而機會型房地產基金則持平。相較之下,黑石、凱雷和阿波羅的私募股權基金分別上漲 3.5%、1% 和 2.1%。

KKR 的公認會計原則 (GAAP) 淨利潤為 8.444 億美元,而上年同期由於投資收入大幅成長而淨虧損 7.346 億美元。

由於融資活動,管理總資產增至 5190 億美元,較上季增加近 2%。未動用資本達 1000 億美元。