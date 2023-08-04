在關鍵就業報告數據公布之前 美債殖利率維持穩定

美國國債殖利率周五 (4 日) 保持穩定，投資人等待重要的勞動市場數據，這些數據將為經濟狀況提供最新見解，並可能影響 Fed 的下一步政策舉措。

美東時間清晨 6:05，10 年期美國國債殖利率小漲 0.3 個基點至 4.192%，繼續徘徊在 2022 年 11 月水平附近； 2 年期國債上漲 3.6 個基點至 4.932%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在等待 7 月就業報告時，考量經濟和 Fed 貨幣政策的下一步發展。

《道瓊》調查的經濟學家預計 7 月非農就業人數將增加 20 萬。略低於 6 月 20.9 萬人，將是 2020 年 12 月以來的最小增幅。

失業率預計將穩定在 3.6%，而經濟學家預計時薪將按月上漲 0.3%，按年上漲 4.3%。

這些數據可以顯示 Fed 的升息是否產生預期的效果，並且確實正在滲透到經濟並為其降溫。因此，它還可以為 Fed 下一步的政策討論和決策提供訊息。

在 Fed 7 月近後一次會議之後，主席鮑爾表示，關於利率的一系列選擇都有可能，包括進一步升息，但也包括暫停升息。鮑爾表示，經濟數據將在此類決策中發揮關鍵作用。