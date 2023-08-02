〈紐約匯市〉經濟數據相對強勁 DXY上揚 澳幣創3月初來最大單日貶幅

在消化美國製造業、職位空缺等一連串相對強勁的經濟數據後，美元指數周二 (1 日) 走高。與此同時，澳洲央行宣布連兩個月按兵不動，令澳幣重貶，並創 3 月初以來最大單日貶幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，至 102.19。

最新調查顯示，美國 7 月 ISM 製造業指數回升至 46.4，但弱於預期，且為連續 9 個月萎縮。聯準會 (Fed) 公布第二季工業生產出現反彈，結束連兩季下滑的態勢。

與此同時，受獨棟和多戶型住宅項目支出推動，美國 6 月營建支出穩步成長，5 月數據也獲得上修。

就業方面，隨著聯準會以大幅升息來抑制需求和通膨，上月 JOLTS 職位空缺數跌至兩年多以來最低，顯示勞動力市場吃緊狀況略微緩解。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 表示：「ISM 報告稍微樂觀，JOLT 數據沒那麼有利，兩者放在一起看，最終令市場不知所措。」

公布一系列經濟數據後，美元起初走軟，隨後反彈。接下來焦點轉向周五 (4 日) 的非農就業報告，市場普遍預期 7 月非農就業將進一步放緩。

澳洲央行稍早宣布維持現金利率不變，令澳幣大幅走貶，截稿前跌逾 1.5% 至 0.6614 美元，為近一個月來新低，且單日貶幅是 3 月 7 日以來最大。

澳洲央行連續第二個月將利率維持在 4.1%，同時表示，過去幾次的升息行動正在使需求降溫，但也重申為了抑制通膨，不排除繼續升息。

日本央行對殖利率曲線控制政策 (YCC) 的調整，持續打壓日元，日元貶 0.7%，至 143.29 日元兌 1 美元，處在近四周低點。

UBP 資深亞洲經濟學家 Carlos Casanova 說：「市場可能會測試日銀在未來幾個月的靈活程度，微妙的政策變化意味著央行可能準備在今年改變 YCC 目標。」

離岸人民幣兌美元貶近 0.6%，至 7.1846 人民幣兌 1 美元。中國公布 7 月財新製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 49.2，時隔兩個月再度進入 50 以下的萎縮區間。

歐元小跌 0.1% 至 1.0985 美元。由於歐元區 7 月通膨進一步降溫，第二季恢復經濟成長且優於預估，市場目前已消化歐洲央行 (ECB) 在下次會議按兵不動的預期。

法國興業銀行 (Societe Generale) 首席全球外匯策略師 Kit Juckes 表示，必須採取一些措施來增強人們對歐洲央行再次升息 1 碼的信心，否則這肯定會拖累歐元走軟，除非本周的非農數據糟到足以將話題轉回聯準會何時開始放寬政策。

英鎊貶 0.5% 至 1.2772 美元，連兩日走低。貨幣市場目前認為英國央行 (BOE) 周四 (3 日) 升息 1 碼的機率為 60%。

截至台灣時間周三 (2 日) 約 6:00 價格: