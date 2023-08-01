升息告終？澳洲央行連兩個月按兵不動 澳幣走軟

澳洲央行 (RBA) 周二 (1 日) 宣布按兵不動，現金利率連續第二個月維持在 4.1%，主因是近期通膨降溫幅度超過預期，消息讓房貸族鬆一口氣，澳幣兌美元聞訊走軟。

澳洲央行在聲明中說：「利率從去年 5 月至今已經調升足足 4 個百分點。較高的利率正讓經濟供需面維持更可持續的平衡，而且將持續發揮此效果。考量到這一點以及圍繞在經濟展望的不確定性，董事會決定本月再次維持利率不變。」經濟學家事前一半預測不動，另一半預測會升 1 碼。

但澳洲央行仍表示，可能需要進一步的政策緊縮，以確保通膨在合理時間範圍內回到目標值，但一切取決於經濟數據，以及針對風險的持續評估。

經濟學家預估，澳洲央行仍需要至少再升息一次至 4.35%，因為目前澳洲失業率處在 3.5% 超低水準，而核心通膨率仍在 6% 左右，遠超過央行目標。

受最新決策影響，澳幣兌美元走低，截稿前報 0.6675，約貶值 0.6%。對利率敏感的 3 年期澳洲公債殖利率下降至 3.82%。

澳洲統計局上周公布的第 2 季通膨，雖然從第 1 季的 7% 明顯下降至 6%，但仍遠高過央行的 2% 目標。

聲明中指出，澳洲通膨雖然下滑，但仍然很高；家庭消費成長力道疲軟，這是讓經濟前景持續壟罩在不確定性的因素；就業市場依然緊俏，即使已有些許緩解；低於趨勢的經濟成長將持續一段時間。

澳洲央行預測，通膨率將在 2024 年底前降到 3.25% 左右，然後在 2025 年底左右回到 2-3% 目標區間。

澳洲央行謹慎行動的理由之一，是貨幣政策長期且滯後的效果，尤其是澳洲在疫情期間一批創紀錄低點的固定利率抵押貸款，即將到期。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 七年的任期將在 9 月 17 日結束，屆時將由布洛克 (Michele Bullock) 繼任，任期同樣為七年，她將是澳洲央行史上第一名女性總裁。