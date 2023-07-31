亞馬遜調整外送流程 快遞商品數量達疫情前4倍

亞馬遜 (AMZN-US) 多年來一直致力於將當日和次日送達作為其 Prime 忠誠度俱樂部會員的標準。

該公司周一 (31 日) 表示，這些努力已達到一個重要的里程碑。今年至今它已在當天或次日向美國 Prime 會員配送了 18 億件商品，大約是 2019 年此時配送速度的 4 倍。

在過去 4 年裡，亞馬遜投入大量資金和資源來改造其倉庫和配送網絡，將運輸時間從 2 天縮短到 1 天或更短。由於供應鏈和勞動市場的挑戰，這些努力在新冠疫情間遇到障礙，但由於新倉庫上線以及公司運作的其他改進，正常的交貨速度已基本恢復。

亞馬遜表示，上季實現「有史以來最快的 Prime 速度」。

亞馬遜負責運輸的副總裁馬丹 (Udit Madan) 表示，該公司去年最大變化之一是放棄了全國性的「中心輻射」配送網絡；在該網絡中，包裹可能會經過全國各地太多設施。該公司轉向另一種模式，將全國分為八個較小的區域，並在當地設有儲存常用商品的設施。

眾所周知，快速外送成本高昂且在物流上具有挑戰性，而且公司通常會在快遞過程中虧損。但馬丹表示，亞馬遜的調整降低了成本並提高了配送速度，「我們最快的速度往往是最經濟的。」

馬丹補充道，減少行駛里程和減少交接次數降低了亞馬遜的「服務成本」。亞馬遜表示，已將商品從倉庫運送到顧客的距離縮短了 15%，並將「接觸點」數量減少了 12%。接觸點是指包裹處理次數。

該公司的機器學習技術也得到改進，使其能夠更佳規劃倉庫中的庫存位置和數量，從而加快交貨時間。亞馬遜表示，在美國 60 個主要都會區，超過一半的 Prime 訂單在當天或第二天送達。

更快的送貨速度促使購物者從亞馬遜購買的商品比一般當地路邊商店或百思買 (BBY-US) 等大型零售商要多。

馬丹說，「我們一直認為，隨著提供更快的速度，其實上正在擴大客戶在購物時更加考慮我們的服務。」「結果是客戶的參與度更高，購買數量也更多。」

亞馬遜正在推出更多所謂的「當日站點」，即靠近大都市區的小型小心，在此執行履行、分類和外送產品。傳統上，因業務不同而有不同設施，這意味著獨立的履行中心、分揀中心和外送站。

當日站點庫存有數百萬種根據客戶在該地區購買的商品而訂製的輪換商品，而典型的倉庫要大得多，並且可能有更隨機的產品種類。

馬丹表示，亞馬遜計畫未來兩年內將其網絡中的當日送達站點數量增加一倍。

該公司拒絕透露其擁有多少個當日送達站點。《華爾街日報》引用密切追蹤亞馬遜分銷網絡的供應鏈和物流諮詢公司 MWPVL International 的數據報導，自 2019 年以來，亞馬遜已開設約 45 家設施。