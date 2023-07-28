〈商品報價〉市場靜待中國刺激政策細節 鐵礦砂回落3%

大型船運價走高，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (27 日) 續漲 30 點，或 2.81% 至 1097 點。另一方面，市場等待中國公布更多提振經濟的政策細節，鐵礦砂期現貨自高點回落 3%。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 67 點，或 3.86% 至 1801 點；平均日租金增加 558 美元至 14937 美元。業者看好巴西鐵礦砂需求持續增加，有信心海岬型日租金回到 2 萬美元以上。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 39 點，或 4.26% 至 955 點；平均日租金增加 350 美元報 8594 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 再跌 9 點，或 1.21% 至 733 點。

市場分析師指出，中國經濟復甦力道不如預期、俄烏戰爭等因素干擾，都打亂散裝航運的需求與路線，增加運力需求的不確定性，未來要持續觀察中國市場的需求，但經濟復甦需要時間推動，所以下半年散裝市場仍審慎樂觀。

鐵礦砂部分，中國調整優化房地產政策，市場等待更多細節公布，天津港進口鐵礦石回落 2.88% 至 113.1 美元，連續月紐約鐵礦石轉跌 3.59% 至 113.36 美元。

同時，供應增加的前景也打壓鐵礦砂價格。澳洲鐵礦巨擘 Fortescue 周四公告稱，2023 年度的鐵礦砂出貨量達到創新高的 1.92 億噸，年增 2%，並預測 2024 年度將持續增加。