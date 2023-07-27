〈商品報價〉需求回升 BDI大漲11%重返千點、BCI狂飆22%

鐵礦砂與煤炭運輸需求大增，使波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (26 日) 強彈 105 點，或 10.91% 至 1067 點，重返千點之上，並創 5 個月以來最大單日漲幅。其中，海岬型船日租金增加逾 2500 美元，BCI 指數飆漲近 22%。

海岬型運費指數 (BCI) 跳漲 310 點，或 21.77% 至 1734 點，為 4 個月以來最高點；平均日租金增加 2573 美元報 14379 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 21 點，或 2.35% 至 916 點，終結連 8 黑；平均日租金增加 190 美元報 8244 美元。

Intermodal 分析師 Yiannis Parganas 表示，鐵礦砂從南美運輸至中國，與煤炭從哥倫比亞運往歐洲，是目前海岬型漲勢的主要驅動力。此外，巴西黃豆豐收，使巴西黃豆價格優於美豆，加上中國對黃豆需求增加，也推動了運價。

BIMCO 航運分析師 Filipe Gouveia 認為，海岬型船的表現可能會繼續跑贏整個散裝市場，但中國尚未解決的房地產危機可能會阻止運價飆漲。

散裝業者表示，黑海糧食出口協議失效也替正處於淡季的散裝市場打了一劑強心針，穀物價格大漲，估計會引起各國搶運糧食，增加庫存以穩定糧食供應，也將推升散裝船運價上漲，不過影響是短暫的，因為俄烏戰爭不會打太久。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 11 點，或 1.46% 至 742 點。Gouveia 進一步指出，超輕便極限型的運價不太可能大幅上漲，因為全球景氣放緩可能會限制小型散裝船的需求。

鐵礦砂部分，連續月紐約鐵礦石續漲 0.16% 至 115.51 美元，新加坡近月鐵礦砂下跌 0.02% 至 113.31 美元。