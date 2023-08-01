〈紐約匯市〉日銀祭臨時購債 日元擴大貶勢 DXY月線3月以來首度收黑

聯準會 (Fed) 最新調查顯示，美國銀行業收緊授信條件且貸款需求疲軟，反映利率上升正在對經濟產生影響，美元指數周一 (31 日) 小幅上揚，月線則為 3 月以來首度收黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.27%，至 101.90，月線貶近 1.1%，為 3 月以來首度下跌。

Fed 針對企業和消費者的資深核貸人員意見調查 (SLOOS) 顯示，銀行業預估將在今年剩餘時間進一步收緊放貸標準。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「在利率上升的環境下，貸款標準會進一步收緊，需求也會走軟，這是理所當然的。」

他認為，本周五 (4 日) 出爐的 6 月非農報告可能會很強勁，下周的 6 月消費者物價指數 (CPI) 料將顯示通膨較一年前上升。「有人認為這只是冰山一角。汽油價格正在上漲。」

周五的非農數據會是影響 Fed 9 月利率決議的其中一項關鍵數據，在此之前，全球央行領袖將出席 8 月 24 日至 8 月 26 日於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，屆時全球經濟的結構性轉變將成為焦點。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「我們必須看看美國數據是否繼續反映經濟的韌性，若是如此，這至少可幫助美元從現在到傑克森霍爾會議期間保持平穩。」

在數據顯示歐元區經濟小幅成長、通膨降溫後，歐元貶近 0.2% 至 1.0996 美元，回吐早盤升幅。月線升逾 1%。

歐洲央行 (ECB) 在上周會議保留 9 月暫停升息的選項，但荷蘭合作銀行分析師認為，周一的數據給予央行更多政策彈性空間，既可以主張維持利率不變，又可以再度升息。

英鎊在周四 (3 日) 央行會議前微貶 0.07% 至 1.2836 美元，本月升近 1%，市場定價在升息 1 碼與 2 碼之間保持平衡。

日本央行 (日銀) 上周宣布微調政策，允許殖利率進一步上升後，日本 10 年期公債殖利率周一飆升至 9 年高點，迫使日銀宣布計畫之外的購債操作，以減緩殖利率升速。

央行採取最新干預措施令日元擴大貶勢，兌美元匯價貶 0.77%，至 142.22 日元兌 1 美元，但月線升逾 1.6%，為 3 月以來首度收紅。

日元上周五 (28 日) 陷入劇烈震盪，交易員試圖評估央行維持超低利率，同時允許殖利率曲線控制政策更具靈活性的影響。壓低殖利率的政策，在過去一年為日元帶來沈重壓力，周一的干預行動也表明央行可能繼續這麼做。

在亞洲其他地區，中國公布 7 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 連續 4 個月下滑，離岸人民幣尾盤小跌 0.03%，兌美元匯價報 7.1454 人民幣兌 1 美元。

澳幣則獲中國當局提供進一步政策支持的消息提振，兌美元匯價強升逾 1%，報 0.6712 美元。中國國務院周一宣布 20 項恢復和擴大消費的措施，涵蓋範圍有新能源車、房地產和服務業等。

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