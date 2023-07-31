〈財報〉財產傷亡部門遭巨災損失拖累 CNA Financial上季獲利未達預期

保險公司 CNA Financial (CNA-US) 周一 (31 日) 發布的第 2 季獲利未達預期，因其財產和傷亡 (P&C) 部門更大範圍的巨災損失部分抵消了較高的投資收入。

由於本季美國許多地區發生嚴重風暴和冰雹，與災難相關的索賠增加，保險公司的獲利面臨壓力。

再保險經紀商 Gallagher Re 初步預計 2023 年前六個月自然災害造成的保險損失為 520 億美元。光是天氣和氣候事件預計就會導致 460 億美元的保險理賠費用。

總部位於芝加哥的 CNA Financial 財產與意外險部門的巨災損失為 6800 萬美元；去年同期為 3700 萬美元。

截至 6 月 30 日當季，其核心收入為 3.08 億美元，合每股 1.13 美元，而去年同期為 2.3 億美元和每股 0.84 美元。Refinitiv 分析師平均預估每股 1.17 美元。

經歷不熅不火的 2022 年之後，今年市場反彈，保險公司的投資收入有所上升，因為投資人擺脫了銀行業危機引發的擔憂，並看好 Fed 能夠降低通膨，同時又不會讓經濟陷入深度衰退。

CNA Financial 本季淨投資收入為 5.75 億美元，高於去年同期的 4.32 億美元。

該公司財險業務總綜合成本率為 93.8%，而上年同期該比率為 91%。比率低於 100% 意味著保險公司賺取的保費高於其支付的理賠金額。

其財產與意外險部門的淨承保保費成長 9%。