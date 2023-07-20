〈財報〉遭史詩級理賠拖累 保險商Travelers上季獲利大減98%

Travelers Companies Inc (TRV-US) 周四 (20 日) 表示，由於美國部分地區的強風和冰雹風暴推高了該公司的災難性損失，該公司上季獲利大減 98%。

這家總部位於紐約的保險業者通常被視為產業龍頭，因為它同行間總是率先公布財報。在截至 6 月 30 日的第 2 季，其核心收入從去年同期的 6.25 億美元或每股 2.57 美元降至 1500 萬美元或每股 0.06 美元。

美國部分地區的嚴重風暴導致該保險公司扣除再保險的巨災損失，從一年前的 7.46 億美元躍升至 14.8 億美元。

本季美國中西部和南部遭受猛烈風暴襲擊，房屋被掀翻，造成人員傷亡，一系列與天氣相關的事件進一步損害了保險公司的獲利能力。

再保險經紀公司 Gallagher Re 初步預計 2023 年前 6 個月自然災害造成的保險損失為 520 億美元，而其中光是天氣和氣候事件就將導致保險費用達到 460 億美元。

該經紀商在周一 (17 日) 的報告中表示，美國各地的風暴造成至少 340 億美元的保險損失，占上半年全球損失總額的 65%。

Travelers CEO 施尼策爾 (Alan Schnitzer) 表示：「本季我們有強勁的基本業績和投資回報，以及較上年更多的儲備成長，但基本上被全行業災難性損失的歷史水平所抵消。」

該公司的綜合成本率為 106.5%，而去年同期為 98.3%。比率低於 100% 代表保險公司賺取的保費高於其支付的理賠金額。

該公司淨承保保費成長 14%，創歷史新高。