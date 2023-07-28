超微五年內斥四億美元 在印度蓋最大設計中心

美國晶片大廠超微（AMD）周五（28 日）表示，未來五年將在印度投資約 4 億美元，並在科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）興建旗下最大的設計中心。

AMD 技術長佩普馬斯特（Mark Papermaster）在古吉拉特邦（Gujarat）舉行的年度半導體會議上宣布這項消息。鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉、美光 (MU-US) 執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）也在這場會議發表演說。古吉拉特邦是印度總理莫迪的家鄉。

AMD 表示將在年底前啟用新的班加羅爾設計園區，並在五年內創造 3,000 個工程師就業機會。新園區占地 50 萬平方英尺，啟用後超微在印度的辦公據點將增至十處，目前超微在印度雇用逾 6,500 人。

佩普馬斯特說：「我們的印度團隊將繼續在提供高性能和解決方案方面發揮關鍵作用，替 AMD 全球客戶提供支持。」

從個人電腦到資料中心，在各類裝置都可以見到 AMD 晶片的身影。報導還指出，AMD 正著手開發一款人工智慧（AI）晶片，以挑戰市場龍頭輝達 (NVDA-US)。

AMD 與最大的競爭對手英特爾 (INTC-US) 不同，將自己設計的晶片生產外包給台積電 (2330-TW) 等第三方製造商。台積電和南韓三星電子是全球少數掌握頂尖晶片製造技術的製造商，許多國家都在爭奪這項技術，以避免像新冠疫情期間那樣面臨供應鏈衝擊。

印度的其他投資還包刮美國晶片設備製造商應材 (AMAT-US) 今年 6 月斥資 4 億美元該一座工程中心的多年計畫，以及美光在古吉拉特邦投資 8.25 億美元蓋封測廠的計畫。

截稿前，超微 (AMD-US) 周五盤前股價上漲 2.25%，每股暫報 113.60 美元。