Meta為救Threads用戶下滑 擬讓母雞帶小雞

根據路透周五（28 日）報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏昨日向員工表示高層非常重視提高 Threads 客戶的留存率，有高層提出在 Instagram 顯示重要的 Threads 的串文以吸引用戶重返應用程式方法。

報導指出，祖克柏日前向內部員工表示，雖然 Threads 的用戶留存率優於高層的預期，但表現並不完美。他說如果有逾 1 億人註冊，在理想狀況下所有人或甚至一半的人能留在該應用程式，自然是非常好，然而目前尚未到這一步。

Threads 是 Meta 最新推出的社群媒體應用程式，其風格類似馬斯克旗下的推特，因此外界認為這是祖克柏有意要和馬斯克較勁。儘管 Threads 推出時註冊用戶相當風光，甚至線上用戶數一度超車推特，但近幾周內已流失一半以上的用戶。

對此，祖克柏認為 Threads 用戶數下降是「正常的」，他預估隨著公司為該應用程式增添更多功能，包括電腦版和搜索功能，用戶留存率將會上升。

Meta 產品長 Chris Cox 表示公司正在考慮增加更多「吸引用戶留下來使用的鉤子」（retention-driving hooks），讓用戶重返 Threads，並舉例確保在 Instagram 上的用戶可以看到 Threads 重要的串文。

對於上述報導，Meta 發言人拒絕對此置評。截稿前，Meta(META-US) 周五盤前股價上漲 1.2%，每股暫報 315.44 美元。