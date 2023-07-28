〈財報〉能源價格下跌影響 埃克森美孚Q2淨利年減近六成

石油巨擘埃克森美孚周五（28 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受到能源價格大幅下跌影響，該季淨利年減近 6 成，為連三季獲利衰退，也是自 2014-2016 年石油市場崩盤以來最長一次下滑，但營收與本月稍早時發布的預期相符。

截稿前，埃克森美孚 (XOM-US) 受財報利空影響，周五盤前股價下跌 0.6%，每股暫報 104.79 美元。

財報顯示，埃克森美孚第二季（截至 6/30）營收報 829 億美元，不及華爾街分析師預期的 818.03 美元，更遠低去年同期的 1,157 億美元；淨利年減 56% 至 78.8 億美元，合每股獲利 1.94 美元，遠遠不及去年同期俄烏戰爭爆發時的 178.5 億或 4.21 美元的一半，其中每股獲利也比分析師預估的低 0.06 美元。

然而，不看去年創紀錄的第二季業績，受惠削減成本和出售利潤較低的資產，埃克森美孚在上季繳出 10 多年來最強勁的財報。

艾克森美孚財務長 Kathryn Mikells 表示，上季表現對公司來說相當不錯，不看去年第二季俄烏戰爭時能源飆升影響的財報，要回頭找到 2011 年的第二季才有與上季匹敵的業績。

繼殼牌 (SHEL-US) 和道達爾能源公司 (TotalEnergies SE) 之後，埃克森美孚公司的財報也未達到預期，因為天然氣價格下跌和煉油利潤率低迷的影響波及整個產業。殼牌和道達爾能源、雪佛龍 (CVX-US) 上季淨利分別衰退 48%、56% 和 49%。

不過埃克森美孚承諾將繼續以穩定的速度回購股票，儘管該公司現金流下滑且最近宣布以 49 億美元收購二氧化碳管道運營商 Denbury Inc.。埃克森美孚在第二季以回購和股息的形式支付了 80 億美元。雖然這些支出超過當季的自由現金流，但該公司在前幾個季度積累的資本足以支付這些支出。

外媒報導指出，埃克森美孚今年將支付超過 300 億美元的股息和回購，這將使其成為標普 500 指數中現金回報率第四高的公司，僅次於蘋果 (AAPL-US)、微軟公司 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

但能源股相對而言仍不受投資者青睞，這意味著埃克森美孚要想恢復 2010 年代初的股價溢價水準還有很長的路要走，當時埃克森美孚是標普 500 指數成份股中最大的公司。

大宗商品價格下跌是對美國大型石油公司的一個關鍵考驗，埃克森美孚面臨的最大挑戰是在大宗商品價格波動之際為成長提供資金，並向股東支付創紀錄的股息。由於高利率和中國經濟復甦停滯，許多銀行、對避險金和石油業高層今年早些時候預計油價將達到每桶 100 美元的預期未能實現。