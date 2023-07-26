IMF籲日銀放棄殖利率曲線控制 為未來的貨幣緊縮做準備

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 建議，日本央行 (日銀) 應保持政策靈活性，開始為可能的貨幣緊縮做準備，或許可放棄殖利率曲線控制政策 (YCC)。

Gourinchas 周二 (25 日) 談到日本通膨前景時表示，目前的風險可能趨於上行，通膨壓力可能繼續維持在央行目標上方，IMF 建議，目前貨幣政策可以保持寬鬆，但日本當局需要為可能開始的緊縮政策做好準備。

IMF 鼓勵日銀採取更靈活的政策立場，或許可以放棄目前的 YCC。

因通膨已連續一年多高出央行設立的目標水平，市場普遍猜測，日銀可能很快就會逐步取消大規模刺激措施，首先會對 YCC 進行調整。目前日銀將 10 年期公債殖利率目標維持在 0% 左右，上限為 0.5%。

日銀將在本周五 (28 日) 宣布最新政策決議。消息人士向路透表示，日銀本周傾向維持 YCC 不變，但央行內部對於何時開始逐步取消刺激措施，目前尚未達成共識。

消息人士透露，雖然距離央行調升短期利率還很遙遠，是否調整殖利率區間，取決於 YCC 的好處及代價之間的平衡。

日本周三 (26 日) 公布，6 月企業服務通膨持續上揚，但已較前一月放緩，顯示即使就業市場吃緊，企業在轉嫁勞動力成本方面的進展仍舊緩慢。

然而，包含日銀總裁植田和男在內的央行官員強調，有必要繼續維持超寬鬆政策，直到有更多證據顯示，在工資強勁成長的支持下，通膨率將持續且穩定達到央行的 2% 目標，央行也會繼續關注大量購買債券造成的市場扭曲情況。

分析師認為，日銀去年 12 月調高殖利率目標區間上限，可能是能幫助緩解 YCC 副作用的作法之一。

IMF 在最新的《世界經濟展望》報告中預估，隨著防疫解封提振消費支出，日本今年經濟成長率將達 1.4%，優於去年的 1%。日本當局維持寬鬆政策，也幫助減緩生活成本上升帶來的衝擊。

不過，隨著過去幾年的刺激效果褪去，IMF 預估明年日本經濟成長率將放緩至 1%。