準備迎接Fed政策會議 美債殖利率區間震盪

在 Fed 本周召開會議討論其貨幣政策計畫並宣布最新利率決定之前，美國國債殖利率周一 (24 日) 漲跌互現。

美東時間上午 6:07，10 年期國債殖利率下跌 2.6 個基點至 3.813%。2 年期國債殖利利率小跌 1.5 個基點至 4.833%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 政策制訂者將於周二 (25 日) 和周三 (26 日) 舉行會議，預計將在會議結束時宣布再次升息。

與利率決定一起發布的指導意見以及 Fed 主席鮑爾在會後新聞發布會上的評論，對投資人來說至也關重要。它們可能會提供有關貨幣政策下一步走勢，以及 Fed 如何看待經濟狀況、包括通膨前景的線索。

Fed 於 2022 年初開始採取限制性貨幣政策，以緩解通膨並給經濟降溫。本月稍早時公布的最新消費者物價指數 (CPI) 顯示，Fed 的政策舉措正在產生預期效果。

但 3% 的通膨率仍高於 Fed 2% 的年度目標範圍。政策制訂者往往更密切關注的核心通膨率甚至高達 4.8%。

本周將公布幾個關鍵數據，包括周五 (28 日) 的個人消費支出 (PCE) 指數，這是 Fed 最青睞的通膨指標。商務部還將發布對第 2 季國內生產總值 (GDP) 的初步估計。《道瓊》調查的經濟學家預計 4 月至 6 月期間美國經濟年增率為 1.7%。

其他方面，歐洲央行將於周四 (27 日) 宣布利率決定，日本央行將於本周末召開會議。