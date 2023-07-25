投資人評估眼前利率決策 美債殖利率攀升

美國國債殖利率周二 (25 日) 走高，因 Fed 會議即將開始，投資人評估了世界各國央行貨幣政策決策的前景。

美東時間上午 6:00，10 年期國債殖利率上漲 3.9 個基點至 3.896%。2 年期國債殖利率上漲 3.3 個基點至 4.872%。

殖利率和價格呈反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估了美國和其他主要全球經濟體的利率下一步走向。歐洲央行、日本央行和 Fed 都將於本周宣布利率決定。

Fed 會議將於周二開始，投資人普遍預計決策者將在周三 (26 日) 宣布升息 25 個基點。然而，當談到今年之後的其他 3 場 Fed 會議以及屆時可能採取哪些政策舉措時，情況就不太清楚了。

自上次會議以來，Fed 官員們表示一系列選項已經擺在桌面上。這意味著進一步升息或者結束升息行動都是可能的。

經濟數據可能在其中發揮關鍵作用。最新的消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨壓力事實上正在緩解。

因此，與利率決定以及 Fed 主席鮑爾將在會後新聞發布會上發表的講話，以及同步發表的指導意見，對投資人來說非常重要。

根據 Refinitiv 的數據，市場預計歐洲央行周四 (27 日) 將升息 25 個基點。預計日本央行周五 (28 日) 將維持利率不變，並繼續實行非常寬鬆的貨幣政策。

數據方面，美國 7 月消費者信心報告將於周二公布。