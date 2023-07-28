〈紐約匯市〉強勁數據擾亂鴿派預期 DXY反彈 日元在日銀會議前夕走高

美元指數周四 (27 日) 反彈至逾兩周高點，優於預期的美國經濟數據加上較鴿派的歐洲央行 (ECB)，迫使投資人重新思考對聯準會(Fed) 即將暫停升息的假設。日元在日本央行 (日銀) 會議前攀高，稍早有報導傳出日銀考慮在今日會議上討論政策調整。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.91%，至 101.81，止住連兩日貶勢，並彈升至 7 月 11 日以來最高。

美國第二季國內生產毛額 (GDP) 加速擴張，年增率達 2.4%，超出市場預期，強韌的就業市場支持了消費者支出，企業也增加設備投資，有望避免經濟衰退。

與此同時，截至 7 月 15 日的一周內，美國初次申領失業金人數減少 5.9 萬，至 169 萬人，且相較歷史標準，繼續申領失業金的人數也維持在較低水準，反映部分失業者仍能快速找到工作。

近期一系列經濟數據表明美國正在避免經濟衰退，若經濟表現持續強勁，Fed 進一步升息的機率可能就會增加。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「對第二季數據的評估結果非常強勁，表明需求仍比許多人預期的還要更穩健。這告訴我們，即將公布的數據仍有相當大的雙向風險，市場可能要重新評估 Fed 不需再次收緊政策的觀點。」

歐元重貶 1% 至 1.0976 美元，為 7 月 10 日以來最低。

歐洲央行周四將存款利率調升至歷史高點，並針對是否進一步升息保留選擇餘地。包含第二季貸款需求創下歷史新高、德國商業信心惡化，以及令人失望的歐元區採購經理人指數 (PMI)，歐洲經濟放緩的跡象已越來越多。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 認為，從不同面向來看，美國經濟看起來都很穩健。「歐元區數據疲軟，而美國數據更具彈性，這讓人懷疑為何市場如此看多歐元，同時又質疑美元堅守陣地的能力。我認為美國經濟的韌性，應該會抵消近幾周對美元的部分看空情緒。」

Fed 周三如預期升息 1 碼，為過去 12 次會議中第 11 次升息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 保留了 9 月再次升息的選項。

在聯準會、歐洲央行之後，市場正在等待今日的日本央行決策。分析師表示，日銀可能是本周召開會議的三大央行中最難以預料的央行，市場預期日銀將維持超寬鬆立場，但也存在調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策的可能性。

據《日經新聞》報導，日本央行計劃在今日的會議上討論調整殖利率曲線控制政策，考慮讓長期利率在一定程度升到 0.5% 以上。

報導傳出後，日元兌美元盤中一度彈升 1%，隨後收斂，截稿前漲近 0.6%，報 139.38 日元兌 1 美元。

Foley 表示：即使日本央行保持謹慎態度，沒有做出任何政策調整，市場的預期也可能立刻轉向 9 月的會議，這意味著日元所遭遇的任何拋售，都有可能是暫時的。」

與此同時，英鎊挫約 1.1% 至 1.2795 美元，至逾兩周低點。

截至台灣時間周五 (28 日) 約 6:00 價格: