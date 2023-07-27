Fed如預期升息1碼 保留再升息選項

美國聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 結束 8 月決策會議，一如預期升息 1 碼 (25 個基點)，使基準利率區間來到 5.25%-5.50% 區間，利率目標中位數為 2001 年初來最高水平，同時保留進一步升息選項。

最新聲明指出，委員會將繼續評估更多訊息及其對貨幣政策的影響，整體來說與 6 月聲明幾乎相同，也和所有央行官員們近期公開發言的說辭相互呼應，即仰賴經濟數據來決定下一步行動。

聲明重申美國銀行體系健全且穩健，但也警告，信貸條件收緊可能對經濟活動、就業和通膨形成壓力，但影響程度還不確定，央行仍高度關注通膨風險。

聲明稱：「在確定額外緊縮程度，讓通膨能隨時間回到 2% 目標之際，委員會將考量貨幣政策的累積效果、對經濟活動以及通膨的延遲影響，以及經濟和金融發展。同時繼續減持公債、機構債務和抵押貸款支持證券，一如先前規劃。」

市場解釋，本次聲明意味著官員們決定保留選擇性，要麼 9 月會議再次升息，要麼根據接下來的經濟數據，決定暫停或是跳過升息。

利率聲明公布後，道瓊指數周三午盤漲幅擴大至 55 點，標普 500 小跌 0.2%，那指跌近 0.4%。10 年期美債殖利率從 3.909% 左右跌至 3.882%，美元指數貶 0.2%。

本次會議未公布經濟與通膨預測。下一次會議將於 9 月 19 日至 9 月 20 日舉行，Fed 主席鮑爾 8 月底還將出席於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會，有機會進一步說明 Fed 對未來利率路徑的看法。