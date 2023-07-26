〈商品報價〉運價走疲 BDI寫7周新低、BPI跌破900點

儘管海岬型運價小幅回升，仍難抵銷巴拿馬型下跌的損失，巴拿馬型 BPI 指數連八黑跌破 900 點，壓抑波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (25 日) 續降 5 點，或 0.5% 至 962 點，為 7 周以來最低點。

海岬型運費指數 (BCI) 小漲 2 點，或 0.14% 至 1424 點；平均日租金增加 11 美元報 11806 美元。

船舶經紀公司 Allied 最新報告指出，來自巴西的需求持續增加，且大西洋的運力縮緊，海岬型運價可能在不久之後就能見到回升。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 15 點，或 1.7% 至 895 點，連續第 8 個交易日收黑；平均日租金減少 132 美元報 8054 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 4 點，或 0.5% 至 753 點。

鐵礦砂部分，中國承諾為疲弱的經濟提供更多支持提振了市場情緒，帶動連續月紐約鐵礦石翻漲 2.29% 至 115.32 美元，新加坡近月鐵礦砂上漲 0.47% 至 113.33 美元。。

中國 24 日召開中共中央政治局會議，稱當前經濟面臨新的困難和挑戰，將擴大對疫後復甦的政策支持，重點是提振內需，暗示將採取更多刺激措施。在提到房地產市場的部分，首次明確表示，中國房地產供求關係發生重大變化，需要調整、優化房地產政策以適應新形勢。

麥格理集團經濟學家 Larry Hu 和 YuxiaoZhang 在一份報告中指出，中國缺乏「火箭筒般的刺激計劃」並不令人意外，因為政治局會議通常不是宣布具體措施的場所，而且當局已明確表示他們希望以零碎的方式推出政策。

此外，市場傳言中國東部和北部的一些鋼廠已收到口頭通知，將鋼鐵產量維持在不高於 2022 年的水準，鋼價也得到了一些支撐。