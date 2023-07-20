美元指數恐回吐疫來所有漲幅 科技股和大宗商品可望受惠

2023 年初至今，衡量美元兌一籃子 6 種主要貨幣匯率的 ICE 美元指數大多一直在 101 至 105 之間波動，但上周四 (13 日) 失守 100 關口，創下 8 個月來最差單周表現。

FactSet 數據顯示，ICE 美元指數今年以來下跌超過 3%。7 月至今下跌 3%，過去 12 個月該指數下跌 7% 左右。

《巴倫周刊》報導，法國興業銀行 (Société Générale) 資深外匯策略師朱克斯 (Kit Juckes) 認為，最近美元的下跌可能意味著美元很快會回吐新冠疫情過後的所有漲幅。

朱克斯在近日的報告中指出，由於市場預計今年 Fed 將結束升息，美元可能會跌回 2020 年 12 月疫情期間觸及的低點。

2020 年 12 月，ICE 美元指數曾一度跌破 90，創下 2 年多來最低水平。

過去一周，投資人對美國利率走勢前景預期發生了變化。上周公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 漲幅低於預期，許多投資人開始預計 Fed 只會再升息一次。

押注利率走勢的聯邦基金期貨市場顯示，Fed 7 月升息的機率接近 100%。分析人士同時還認為，Fed 可能在明年 1 月會議上降息。芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，明年 1 月降息的機率接近 40%。

這種預期在華爾街引發一波看跌美元的浪潮，許多知名匯率分析師認為，對於美元來說，最可能的結果是走低。

市場面臨的另一個重要問題是，美元在 2022 年 9 月底見頂，ICE 美元指數漲至略低於 115，為 20 多年來最高水平，但這是否代表達到一個長周期的峰值。朱克斯指出，自 2007 年以來，美元觸及的一系列低點一次比一次高。

美元走軟對風險資產來說是個利多。市場分析人士認為，美元走軟可能會提振美股。

DataTrek Research 聯合創始人柯拉斯 (Nicholas Colas) 在本周發布的報告中說：「美元走軟是全球投資人風險偏好提升的積極訊號。如果美元持續走軟，還會給在美國以外擁有大量收入來源的企業獲利帶來提振。」

他指出，科技股尤其受益匪淺，標普 500 指數中也有很多大量收入來自美國以外市場的個股。他寫道：「科技股有 59% 的收入來自美國以外市場。相較之下，標普 500 指數成份股有 41% 的收入來自美國以外市場。 」

根據 DataTrek 的數據，過去 2 周美元的貶幅超過了整個第 1 季。柯拉斯說：「對 Fed 結束升息的預期正在推動其他主要貨幣的反彈，這不僅縮小了美國和其他國家的利差，也降低了全球經濟衰退的可能性。」



Fundstrat Global Advisors 研究主管李湯姆 (Tom Lee) 也預計，美元走軟有望為企業獲利創造上升空間。他在最新報告中寫道，去年 Fed 為應對不斷飆升的通膨而大舉升息，導致美元大幅升值，企業每股獲利因此下降了 5-7%。

他寫道：「所以未來兩到三季企業獲利有望獲得提振，第 2 季獲利表現可能是最差的，預計下季將開始好轉。”」

大宗商品也是投資人風險偏好回升的受益者之一，特別是以美元計價的石油和黃金。在其他條件不變前提下，當美元貶值，它們的價格會上漲。最近油價和金價分別觸及 2 個多月和近 1 個月最高水平。如果美元繼續下跌，投資人還可以選擇 SPDR Gold Shares (GLD-US) 和 VanEck Gold Miners (GDX-US) 等 ETF。