〈商品報價〉俄羅斯攻擊烏克蘭穀倉 小麥期貨奔漲停

俄羅斯攻擊烏克蘭港口以及穀倉，使芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨期貨周一 (24 日) 全面收高，其中小麥漲停 8% 作收，創下 5 個月新高。

芝加哥 9 月小麥期貨 (WCON) 上漲 8.6%，報每英斗 7.575 美元，為 3 月 23 日以來新高；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 7.27%，報 7.38 美元。

CME 集團表示，週二交易時段 CBOT 小麥期貨的漲跌停將擴大到 90 美分。

芝加哥 11 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 1.6%，報每英斗 14.245 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 1.81%，報 29.31 美元。

芝加哥 12 月玉米期貨 (CCON) 上漲 6%，報每英 5.6825 美元，攀抵下一個月以來新高；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 5.05%，報 25.17 美元。

俄羅斯上周退出黑海穀物協議後，擴大對烏克蘭糧食出口港口的空襲行動，24 日更以無人機襲擊烏克蘭敖德薩 (Odesa) 地區的多瑙河港口，多座糧倉毀損，意味著烏克蘭最後一條出口路線正面臨風險。

外媒報導，與北約成員國羅馬尼亞相望的多瑙河港口城市雷尼 (Reni)24 日遇襲，雷尼是基輔通往世界市場的糧食替代出口路線，當地官員表示，至少 3 個糧倉遭到無人機擊中毀損。

烏克蘭和羅馬尼亞官員齊聲譴責俄羅斯，並表示近期的緊張局勢升級，對黑海安全構成「嚴重風險」，並影響烏克蘭糧食運輸和全球糧食安全。