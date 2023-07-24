散戶看多黃金 但分析師籲Fed會議前應更加謹慎

金價在上周漲至 2 個月新高，為市場帶來一股堅定看漲的情緒。然而，部分分析師警告表示，在本週 Fed 利率會議前，投資人不應貿然行動。

調查數據顯示，儘管 Fed 幾乎肯定會在再升息 25 個基點，但散戶投仍普遍預估金價將回升至每盎司 2,000 美元的水準。與此同時，分析師雖然看漲，但也更加謹慎。

Walsh Trading 商業對沖基金主管 Sean Lusk 表示，他仍然看好黃金，因為 Fed 無法控制通膨壓力，而供應問題主導著大宗商品市場。不過，他也認為，短期內與 Fed 對抗是沒有好處的。

「如果 Fed 在升息後保持鷹派立場，金價本周就可能會下跌 50 美元。但他們都對通膨無能為力。由於供應問題，大宗商品價格除了上漲之外別無選擇。各種商品都存在稀缺。因此，我認為應該繼續逢低買進黃金。」Lusk 說道。

StoneX 市場策略師 James Stanley 表示，他預計 Fed 會議召開前金價將會上漲，金價可能在 Fed 會議前重新測試 2,000 美元 / 盎司，但之後的押注可能就會落空。

根據一份民意調查顯示，在有效的 369 票中，其中 221 名受訪者 (即 60%) 預計金價下週將會上漲。 另有 95 名 (即 26%) 認為會下跌，而 53 名 (14%) 則持中立態度。

另外一項調查顯示，散戶預計金價將在本周末前重新測試每盎司 1980 美元左右的阻力位。

展望未來，即將進行的貨幣政策會議代表著最突出的事件風險，如今市場幾乎完全消化了升息的影響。 部分分析師認為，升息和鷹派立場將支撐美元並打壓金價。