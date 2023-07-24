〈財報〉高價侵蝕需求 達美樂披薩上季營收未達預期

達美樂披薩 (DPZ-US) 周一 (24 日) 公布的第 2 季營收未達到華爾街預期，因為外送費用上漲和為提高利潤率而提高的價格，損害了對其披薩和雞翅的需求。

這家全球最大披薩連鎖店股價在周一盤前交易下跌 4%，原因是達美樂 (Domino"s) 表示本季訂單量下降。

勞動力和原材料成本上升迫使各家連鎖餐廳、甚至包括麥當勞 (MCD-US) 在內的大牌餐廳抬高菜單價格和外送費用，傷害了注重成本的消費者，因他們的預算已經受到粘性通膨的壓縮。

達美樂第 2 季美國同店銷售額成長 0.1%，低於分析師預計的約 0.2%。

為了提振其低迷的配送業務，這家披薩製造商 7 月初與 Uber (UBER-US) 合作，允許其客戶在該乘車共享公司的食品配送應用程式 Uber Eats 和 Postmates 上下單。

該服務將於秋季在美國 4 個試點市場推出。

達美樂 CEO 維納 (Russell Weiner) 在財報聲明中表示：「我們全球超過三分之二的門市將能夠接受 Uber Eats 的訂單。」

根據 Refinitiv IBES 數據，截至 6 月 18 日當季，達美樂總營收下降 3.8% 至 10.2 億美元，低於分析師預計的 10.7 億美元。

但這家速食連鎖店的每股獲利為 3.08 美元，高於 Refinitiv 預期的 3.05 美元。