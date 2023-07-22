阿里財報：2023年淨利656億人民幣 蔣凡、萬霖成合夥人

阿里巴巴集團周五 (21 日) 晚間公布 2023 會計年度財報，營收年增 2% 至人民幣 8686.87 億元 (單位下同)，淨利年增 39% 至 655.73 億元。財報並公告，阿里國際數字商業集團董事兼執行長蔣凡、菜鳥集團董事兼執行長萬霖，成為阿里巴巴現任合夥人。

觀察各項事業表現，阿里旗下的菜鳥表現最亮眼。

菜鳥 2023 年度營收 556081 元，年增 21%，財報指出，該部門每日處理的跨境和國際包裹平均超過 400 萬個，未來計劃從重點市場開始，逐步實現跨境包裹「五日達」。

阿里新零售事業「盒馬」的線下門店已超過 300 家，網站成交金額 (GMV) 超過 550 億元，同期營業一年以上的盒馬鮮生自營門店中，超過 90% 現金流為正。

國際商業部分，2023 年度營收 69204 元，年增 13%，調整後 EBITDA 虧損 56.20 億元，小於 2022 年的虧損 89.91 億元，主因是海外電商平台 Trendyol 和 Lazada 的虧損降低。

阿里巴巴 3 月 28 日宣布啟動「1+6+N」史上最大組織變革，成立雲智能集團、淘天集團、本地生活集團、阿里國際數字商業集團、菜鳥集團、大文娛集團等六大業務集團和多個業務公司。至今過了三個多月，六大業務集團皆已正式成立董事會。

阿里巴巴集團董事會主席兼執行長、阿里雲智能集團董事長兼執行長張勇在《董事會主席兼首席執行官致股東的信》中提到，在新的治理結構下，未來業務集團都要獨立面對各自市場發展，為自己尋求更大的成長空間。

除了淘天集團之外，其他業務集團和公司都可以在具備條件下獨立面向市場融資，甚至走向獨立上市。

目前已有明確計畫的包括：

雲智能集團將通過向股東分派股息從阿里巴巴集團完全分拆並完成獨立上市

菜鳥和盒馬都將尋求各自的獨立上市

國際數字商業集團將尋求獨立對外融資

財報顯示，阿里雲智能集團目前是全球第三、亞太第一的雲端運算公司。截至 2023 年 3 月 31 日，在全球 28 個區域已開放 86 個可用區，服務全球 400 多萬客戶，包括 80% 的中國科技新創公司、60% 的國家級專精特新小巨人企業、55% 的 A 股上市公司。

財報指出，阿里國際數字商業集團董事兼執行長蔣凡、菜鳥集團董事兼執行長萬霖，成為阿里巴巴現任合夥人。

阿里巴巴控股集團也將在 9 月換血，張勇將於 9 月 10 日卸任，由來自台灣、集團執行副主席蔡崇信出任董事會主席，張勇專職擔任阿里雲智能集團董事長兼執行長，專心發展阿里雲。吳泳銘將出任阿里巴巴控股集團執行長，同時繼續兼任淘天集團董事長。