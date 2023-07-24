鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed利率決議 蘋果傳仍計劃維持iPhone 15出貨量穩定

美股重要看點：

本周市場關注美國聯準會 (Fed) 的利率決議，另外微軟、亞馬遜、Alphabet 與 Meta 等科技巨頭與重量級企業，都將發布季度財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.798。美股期貨週五 (21 日) 上升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.18%，那斯達克 100 期貨漲 0.28%。

美國聯準會將在台北時間週四凌晨發表利率決策，根據 CME 集團的 FedWatch 工具，大多數交易員預計聯準會將升息 25 個基點 (bps)，這可能是當前緊縮週期中的第 11 次，也是最後一次升息。

道明證券 (TD Securities) 首席美國總經策略師 Oscar Munoz 在給客戶的一份報告中表示，雖然預計 Fed 將在 7 月份進行本輪週期的最後一次升息，但 Fed 應該不會願意發出這種轉變的訊號。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 在接受採訪時表示， 就業增長和通膨進一步放緩的情況將逐步更加明顯，因此他認為 Fed 將採取觀望態度。

BMO 資本市場高級經濟學家 Sal Guatieri 表示，儘管大多數 Fed 成員呼籲應進一步升息，但他認為經濟成長將繼續減速，而經濟放緩將促使 Fed 在今年剩餘時間內都不會再升息。

不過，美國銀行證券公司 (Bank of America Securities) 經濟學家 Michael Gapen 指出，儘管市場一致認為這將是 Fed 最後一次升息，但是當局恐怕尚未準備好發出結束緊縮週期的訊號。

本週標普 500 指數中約 170 家公司 (占其市值的 40%) 將公布財報，其中包括科技巨頭微軟、Meta 和 Google 母公司 Alphabet。

今年科技股因為人工智慧題材大漲一波，估值因此提升，那斯達克 100 指數今年已飆升 42%，其預期本益比為 29 倍。其中，微軟是這波 AI 浪潮的重要核心，人們也關注其 AI 相關企業產品在定價高於預期後的未來展望。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 46.1，前值 46.3

重要個股動態：

彭博周一（24 日）援引知情人士消息報導，全球經濟動盪，整體智慧型手機市場預料將出現萎縮，但蘋果仍希望保持出貨量穩定，要求供應商今年生產約 8,500 萬台 iPhone 15，與去年基本持平。另外，由於蘋果正在考慮提高 Pro 機款價格，可能會提升整體營收。

知情人士還說，今年由於 CMOS 影像感測器的生產面臨挑戰，蘋果不得不把即將推出的入手款手機的出貨量預測下調 200 萬台，但會透過增加價格較高的 Pro 機款的訂單來彌補這一下滑。