美股連漲氣勢 下周因Fed決策會議走到轉捩點？

美國聯準會 (Fed) 下周決策會議，可能是本次升息周期最後一次升息，也可能是考驗美股連漲氣勢的轉捩點。

投資人今年初原本預料，一連串升息會導致經濟衰退，進而讓去年已重傷的股市進一步下挫。但事實相反，美國經濟不但展現韌性，Fed 在通膨方面也取得進展，呈現經濟不過冷也不過熱的「金髮姑娘」(goldilocks) 景象，有助於股市上漲。

標普 500 今年來至周五 (21 日) 共上漲約 19%，目前報 4536.34 點，距離 2022 年締造的空前高點，只相差約 5%。

儘管投資人普遍預估 Fed 本次很可能升息 1 碼 (25 個基點)，但也期待官員將認定通膨可望持續減緩，進而不再需要繼續升息。這正是帶動近日股市上漲的主因。

Advisors 資產管理公司投資長 Cliff Corso 說：「市場很大一部分仍由總經面帶動，通膨仍穩坐駕駛的位子。Fed 下周所說的、所做的，將扮演關鍵角色。」

一些分析師正在上修股市目標價，瑞信的 Jonathan Golub 最近把年底目標價調升至 4825 點，Yardeni Research 的 Ed Yardeni 預估 18 個月後能漲到 5400 點。

全美主動投資經理人協會 (NAAM) 追蹤的指數顯示，選股專家的股票曝險部位，已經達到 2021 年 11 月以來的高點，也就是 Fed 展開升息循環的幾個月前。

嘉信首席投資策略師 Liz Ann Sonders 說：「悲觀的投資人不得不投降。目前情況是通膨降溫、經濟成長強韌、消費者信心改善、美元貶值，這些都有利於股市上漲。」

美國銀行財富管理公司投資長 Eric Freedman，最近幾個月持續提高股票的部位，而且愈來愈看好科技股，預期企業獲利將隨著強韌的經濟而有所改善。

他說：「消費者從緊俏的就業市場中得益，實質薪資穩固成長，同時，我們看到通膨面有一些實質進展。」

預測經濟衰退的聲音則正逐漸減弱。高盛本周一把美國未來 12 個月衰退的機率從 25% 降到 20%，並認為通膨減緩之際，Fed 有望在不引發經濟衰退的情況下降息。高盛上周也把標普 500 年底目標價，從 4000 點上修到 4500 點。

但另一方面，仍有一些策略師保持悲觀，擔心財報季暴雷、或通膨意外頑強。

Northern Trust 資深經理人 Sunitha Thomas 認為，最後可能發現通膨比預期還要頑強，因此他這幾個月持續減持股票，「我們一直跟客戶說，市場上漲確實有一些好理由，但現在也是調節部位的好時機。」

估值攀升是隱憂之一，標普 500 的預估本益比目前為 20.8，從年初的 16 上升。

Tsai 資本公司投資長 Christopher Tsai 對於在估值過高的市場中買股，並不感到擔心。他今年新增八檔企業，包括 MSCI、寵物健康網 Zoetis 等，並相信他之前過度輕忽了股市的上漲動能。