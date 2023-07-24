市場普遍預期本週將是Fed最後一次升息 但鮑爾恐不會承認

華爾街經濟學家普遍認為美聯準會 (Fed) 將於本週三將基準利率上調 1 碼 (25 個基點)，而此次升息也將成為本次週期的最後一次升息。不過，華爾街也認為，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 恐怕不會承認這是最後一次。

道明證券 (TD Securities) 首席美國總經策略師 Oscar Munoz 在給客戶的一份報告中表示，雖然預計 Fed 將在 7 月份進行本輪週期的最後一次升息，但 Fed 應該不會願意發出這種轉變的訊號。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 在接受採訪時表示， 就業增長和通膨進一步放緩的情況將逐步更加明顯，因此他認為 Fed 將採取觀望態度。

BMO 資本市場高級經濟學家 Sal Guatieri 表示，儘管大多數 Fed 成員呼籲應進一步升息，但他認為經濟成長將繼續減速，而經濟放緩將促使 Fed 在今年剩餘時間內都不會再升息。

不過，美國銀行證券公司 (Bank of America Securities) 經濟學家 Michael Gapen 指出，儘管市場一致認為這將是 Fed 最後一次升息，但是當局恐怕尚未準備好發出結束緊縮週期的訊號。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 的 Shenfeld 認為， Fed 的緊縮政策「可能還沒有完成」。「如果勞動力市場緊張局勢沒有緩解，他們很可能在 9 月份再次升息。」

美國聯準會 (Fed) 前主席 Ben Bernanke 日前表示，隨著房租漲幅趨緩、汽車價格回落，美國通膨率將在未來 6 個月更穩定下滑至 3% 至 3.5%。到了明年初，通膨率將下滑至 3% 或 3% 以上，然後 Fed 將花一些時間，努力讓通膨回到 2% 目標。