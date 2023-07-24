牛市尾聲？仍可續漲？美股兩項訊號彼此矛盾

由於對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒、美國經濟的相對韌性以及對 Fed 激進升息周期即將結束的預期，今年以來美國科技股大幅走高，尤其是 7 支權重股：Alphabet (GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta Platforms (META-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。但美股其他領域表現則乏善可陳。

不過上周這種趨勢出現明顯反轉。由於奈飛 (NFLX-US) 和特斯拉等科技巨頭財報相繼失利，科技股急速殺跌，之前的迅猛漲勢之此暫停。上周標普 500 指數上漲 0.7%，道瓊工業綜合指數上漲 2.1%，而以科技股為主的那斯達克指數下跌 0.6%。

BCA Research 首席全球策略師貝瑞津 (Peter Berezin) 表示，在美國經濟依然充滿韌性背景下，下半年美股勢能否持續仍將取決於通膨能否延續降溫。而跡象顯示，這種趨勢「不僅有可能，而且越來越切實」。

在 Netflix 和特斯拉公布第 2 季業績後，市場對於科技泡沫的擔憂重新浮出水面。

對此 Aegon Asset Management 策略師麥克里蒙 (Cameron McCrimmon) 表示，由幾支科技股帶動的這波漲勢「過頭了」，可能預示即將下跌，「標普 500 指數的廣度越來越窄，受到幾支由 AI 樂觀情緒的超大型科技股的帶動，這是牛市接近尾聲的經典訊號。」

但另一方面，市場人士觀察發現，標普 500 指數已經近 40 個交易日收盤未曾出現過超過 1% 的跌幅，這種罕見情況往往預示著股市可能還有上漲空間。此外，隨著更多其他類股入上漲行列，前景反而更加樂觀。

Federated Hermes 資深投資組合經理人格蘭特 (Lewis Grant) 在報告中寫道，「市場廣度已有所改善。」「如果這個財報季可以證實經濟衰退並非不可避免，那麼預計將在不同市值類別中尋找機會，中小型成長型股票再次變得具有吸引力。」

分析人士表示，過去科技股是股市的催化劑，讓投資人感到不安，原因是少數幾家大公司主導了大盤指數走向；一旦這些股票陷入調整，大盤指數將隨之下跌，進而引發市場恐慌。

包括英特爾 (INTC-US) 公司、寶潔 (PG-US)、Nike (NKE-US) 和雪佛蘭 (CVX-US) 在內的藍籌股走高，帶動道指實現連續 10 個交易日上漲，這也是該指數近 6 年來最長的連漲走勢，顯示美股漲勢正從少數晶片製造商和科技公司擴散至醫療健康、航空、能源和銀行業等其他經濟領域。

隨著類股輪動的加速，今年標普 500 指數中表現最差的類股如公用事業、醫療健康、金融和能源本月以來帶動股市上漲。醫療健康和金融類股上周分別上漲 3.04% 和 2.74%，收復年初以來的所有跌幅；能源和公用事業類股則與年初接近持平。

分析師也將近期科技股震盪歸因於那指 100 指數的「特別再平衡」，這主要為了解決幾支科技權重股過度集中的問題。

摩根大通策略師穆恩 (Min Moon) 預計，這次調整將增加較小成分股的權重，雙向交易規模可能達到 600 億美元。不過，高盛另一份研究報告指出，歷史經驗證明，這項舉措對股市層面的影響頗為有限。