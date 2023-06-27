科技股大跌 交易員：牛市才走一半

華爾街交易員預期美股近期將繼續上漲，並且押注上漲的股票非常廣泛，從人工智慧 (AI) 概念股到規模較小、對經濟敏感的企業和地區銀行都有。市場人士認為，投資人對「害怕錯過」(FOMO) 的恐懼又回來了。

美股周一 (26 日) 因科技股拖累而大跌。投資人資疑美股牛市還會持續多久。而交易員們認為，當前的牛市才走到一半。

交易員們的看法有其根據。今年以來標普 500 指數漲幅已經超過 13%，許多年初的悲觀預期已經開始緩解。以科技股為主的納斯達克綜合指數今年以來更是飆升了 29%，可望創下 1983 年以來的最佳上半年表現。

在各類股票中，最熱門的依然是 AI 概念股。本月以來，已有超過 130 萬口的輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US) 的看漲期權轉手，可望創下這些公司史上最高紀錄，甚至超過超過 2021 年 11 月納斯達克綜合指數達到頂峰時的榮景。據芝加哥期貨交易所全球市場公司 (Cboe Global Markets) 的數據，自年初以來，這類期權交易活動增加了一倍多。

根據 Cboe 的數據，與標普 500 指數相關的期權交易活動也創下紀錄，看漲期權的單日交易量激增。交易量的增加已將此類看漲期權的價格推高至極端水平，這是市場熱情高漲的跡象。

Belmont Capital Group 執行合夥人沙拉卡 (Stephen Solaka) 說：「投資人對 FOMO 的恐懼又回來了。」

交易員本周將緊盯消費者信心和通膨數據，以評估美國經濟健康狀況並預測市場進一步發展趨勢。

今年以來美股的反彈讓交易員措手不及，並讓市場空頭感到惱火。現在，即使是那些之前採取更為謹慎立場的人也開始轉變態度。

但是，美股此輪反彈到目前為止並非全線上漲。高盛表示，目前美股的上漲是 2000 年網路泡沫以來最窄的一次，只由少數科技股推動行情，其中尤其以 AI 相關股票漲幅最大。

但投資人熱情已經開始蔓延到其他類股。一些交易員正在為那些當前仍然落後的股票做準備，以趕上熱門科技股。例如，當前與小型股相關的看漲期權需求猛增，而近幾個月則表現不佳。投資人也在向小型基金投入資金，其中許多基金以地區銀行股票和其他對美國消費者數據敏感的股票為主。