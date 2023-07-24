分析師：Meta的Threads可以吸引廣告商自推特跳槽 但目前時機還太早

部分廣告商認為，Meta Platform (META-US) 為與推特競爭而推出的社交平台 Threads，會比馬斯克的平台爭議更少，更可預測。分析師表示，它最終可能會吸引較多的行銷預算。

Threads 於 7 月 5 日推出，成為成長最快的社交媒體平台，用戶數量達到 1 億，這顯然是對占主導地位的推特第一個嚴重威脅。馬斯克周日 (23 日) 表示，推特將重塑品牌並將其徽標更改為 X。

根據研究公司 Sensor Tower 的數據，Threads 在推出一周後的下載量和參與度均有所下降，而且目前尚未開放廣告。

但分析師對廣告支出的預測目標很高；但值得注意的是，這些目標取決於用戶是否堅持下去。

Bernstein 在 7 月 18 日的報告中表示，如果該平台能夠留住用戶，Threads 的年度廣告收入將達到 50 億美元，相當於推特 2021 年的營收，「Threads 前所未有的使用度現在也為 Meta 提供了一些令人興奮的材料。」但他們也警告，現在還處於早期階段，像 Clubhouse 這樣的其他社群新貴也都失敗了。

Morningstar 分析師 7 月 11 日表示，2024 年至 2027 年間，Threads 每年可為 Meta 增加 20 億至 30 億美元的營收。Evercore ISI 分析師 7 月 9 日估計，到 2025 年，Threads 可能會產生 80 億美元的年收入。根據 Refinitiv 的數據，這只占分析師預計 Meta 當年 1560 億美元營收的一小部分。

分析師和廣告業高管表示，由於 Meta 擁有雄厚的財力以及成功經營 Instagram 和 Facebook 的經驗，預期 Threads 能夠蓬勃發展，並期望它最終會引入廣告；部分品牌可能已經在考慮為該應用程式未來的行銷活動預留預算。

內容行銷公司 Blue Hour Studios 資深主管傑拉德 (Taylor Michelle Gerard) 表示，她的一些客戶正在考慮在 TikTok 或 Instagram 貼文外新增 Threads 貼文，作為與網紅業配的一部分，「這是將 Threads 融入現有活動的好方法。」

品牌行銷和廣告機構 Moment Lab 聯合創始人亞諾夫斯基 (Matt Yanofsky) 表示，一旦 Threads 開放廣告，品牌將「毫無疑問地」將廣告支出從推特轉移出去。

他說，他的一些客戶已在考慮是否在今年稍後時增加 Threads 廣告的預算。

曾與 Nike (NKE-US) 合作過的廣告公司 R/GA 副總裁拉方德 (Andrew La Fond) 表示，自去年馬斯克收購推特之後，由於擔心言論基調和政策突然變化，某些廣告商已經不再使用推特。

推特承認廣告銷售額下降。馬斯克上周承認廣告銷售額下降了 50%，但他並未說明是在哪個時間範圍。

不過為了回應 Threads，它已開始向外主動接觸廣告商。在 Threads 推出兩天後，推特向一家大型廣告購買公司發送電子郵件，提醒該公司向廣告商提供的激勵措施，並明指該公司今年在推特廣告上的支出有所減少。

不過，Threads 要想趕上推特的影響力還有很長的路要走。根據推特最近一次公開披露的訊息，截至去年 7 月，推特擁有近 2.4 億可貨幣化的每日活躍用戶。

Meta 老闆查克伯格 (Mark Zuckerberg) 表示，只有在明確通往 10 億用戶的道路後，公司才會考慮將 Threads 貨幣化。

他上周在 Threads 貼文指出，每天都有數千萬用戶回到 Threads，該團隊將在今年底前重點關注「改善基礎知識和保留率」。

在主要業務遲遲未能採用適合 AI 的硬體和軟體系統後，Meta 已投資升級其 AI 能力，以增加 Facebook 和 Instagram 的流量並增加廣告銷售額。在疫情時期代的過度招募後，該公司還縮小了今年的成本前景。